i Rot, Blau, Grün oder Gelb: Hinter jeder LED-Farbe steckt ein anderes Versprechen für deine Haut. iStock/Marc Dufresne (Symbolbild) Schönheit auf Knopfdruck LED-Masken: Welche Farbe hilft bei Pickeln und Falten? Die beliebten Masken leuchten in allen Farben. Doch nicht jede wirkt gleich – und manche sind kaum erforscht. Worauf du achten musst. Von Heute Life 13.10.2026, 16:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Abends noch schnell das Gesicht reinigen, die Lieblingscreme auftragen und ab ins Bett? Für viele Beauty-Fans sieht die Pflegeroutine mittlerweile deutlich futuristischer aus. Statt eines klassischen Gesichtsmasken-Abends wird eine leuchtende LED-Maske aufgesetzt, die das Badezimmer kurzerhand in ein kleines Lichtstudio verwandelt. Was früher vor allem in Kosmetikpraxen zu finden war, ist längst zu Hause angekommen.

Doch während die Geräte auf Social Media um die Wette strahlen, stellt sich eine entscheidende Frage: Welche Lichtfarbe braucht deine Haut eigentlich? Denn Rot, Blau, Grün und Gelb sollen ganz unterschiedliche Effekte haben. Und nicht jedes bunte Versprechen hält einer wissenschaftlichen Überprüfung stand.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Rotlicht: Der Liebling gegen erste Fältchen

Wer sich einen frischeren, glatteren Teint wünscht, landet meist bei Rotlicht. Besonders häufig kommen Wellenlängen um 633 Nanometer zum Einsatz. Das Licht kann biologische Prozesse in den Hautzellen beeinflussen und unter anderem die Kollagenbildung unterstützen. Kollagen sorgt dafür, dass unsere Haut fest und elastisch bleibt.

Bei regelmäßiger Anwendung können feine Linien dadurch weniger auffallen und die Haut insgesamt ebenmäßiger wirken. Allerdings braucht es Geduld: Sichtbare Veränderungen entstehen eher über Wochen als über Nacht.

Blaulicht: Wenn Pickel zum Problem werden

Während Rotlicht vor allem bei Hautalterung interessant ist, richtet sich Blaulicht an alle, die mit entzündlichen Unreinheiten kämpfen. Licht mit etwa 415 Nanometern kann bestimmte Stoffe im Aknebakterium Cutibacterium acnes aktivieren und die Bakterien dadurch schädigen. Das kann bei leichter bis mittelschwerer entzündlicher Akne hilfreich sein.

Ein Wundermittel gegen jeden Pickel ist es trotzdem nicht. Besonders bei dunkleren Hauttönen ist Vorsicht geboten, da intensive Blaulichtanwendungen Pigmentveränderungen begünstigen können.

Nahinfrarot: Erholung für gestresste Haut

Du kennst diese Tage, an denen deine Haut müde, gereizt und irgendwie aus dem Gleichgewicht wirkt? Hier soll Nahinfrarotlicht ansetzen: Mit Wellenlängen um 830 Nanometer dringt es tiefer ins Gewebe ein als sichtbares Rotlicht. Untersucht wird, ob es Entzündungsprozesse beeinflussen und die Regeneration unterstützen kann.

Deshalb kombinieren viele LED-Masken rotes Licht mit Nahinfrarot. Wie stark der Effekt tatsächlich ausfällt, hängt allerdings vom Gerät und der Anwendung ab.

Grün & Gelb: Hoffnung bei Flecken und Rötungen

Nicht jede Haut kämpft mit Falten oder Pickeln. Manchmal sind es Pigmentflecken oder hartnäckige Rötungen, die uns beim Blick in den Spiegel stören. Grünes Licht, häufig um 532 Nanometer, wird als mögliche Hilfe bei einem ungleichmäßigen Hautton beworben. Gelbes Licht um 590 Nanometer soll dagegen Rötungen mildern und den Teint beruhigen.

Die Forschung dazu steckt allerdings noch vergleichsweise in den Kinderschuhen. Vor allem bei LED-Masken für zu Hause fehlen ausreichend große, unabhängige Studien. Die Ergebnisse professioneller Licht- oder Laserbehandlungen lassen sich nicht einfach auf Heimgeräte übertragen.

Violett: Zwei Farben, ein Versprechen?

Auch violettes Licht taucht immer häufiger in den Programmen moderner Beauty-Geräte auf. Oft entsteht es durch die Kombination von rotem und blauem Licht. Die Idee dahinter klingt verlockend: gleichzeitig Unreinheiten bekämpfen und die Hautregeneration unterstützen. Ob diese Kombination tatsächlich einen zusätzlichen Nutzen bringt, ist bislang aber nicht ausreichend belegt.

So holst du das Beste aus deiner LED-Maske

Entscheidend ist nicht nur die Farbe, sondern auch die richtige Anwendung. Viele Hersteller empfehlen Sitzungen von etwa zehn Minuten, mehrmals pro Woche. Maßgeblich sind jedoch die Angaben des jeweiligen Geräts, denn Lichtstärke und Dosierung unterscheiden sich. Am besten verwendest du die Maske auf gereinigter, trockener Haut. Danach kannst du deine gewohnte Pflege auftragen. Wichtig ist außerdem ein geeigneter Augenschutz, sofern ihn die Geräteanleitung vorsieht.

So bringst du deine Haut nach dem Sommer in Balance i ?

Bei lichtempfindlicher Haut, bestimmten Hauterkrankungen oder Medikamenten, die lichtempfindlich machen, solltest du vorher ärztlichen Rat einholen.