i Die Polizei konnte den Mann ausforschen. iStock "Rennt lieber!" Horrormasken-Mann bedroht Mädchen (12) in Park Schock für zwei Zwölfjährige in der deutschen Stadt Augsburg: Ein Mann mit einer Horrormaske lauerte den Mädchen auf und bedrohte sie. Von Newsdesk Heute 09.10.2026, 18:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alarm im Augsburger Reesepark: Bereits am 26. September kam es dort zu einem schockierenden Vorfall. Wie die "Bild" berichtet, sollen zwei Schülerinnen (12) gegen 20.30 Uhr von einem vorerst unbekannten Mann erschreckt, bedroht und verfolgt worden sein.

Der Verdächtige trug dabei eine sogenannte Momo-Maske. Dabei handelt es sich um eine Gestalt, die von einer japanischen Geistergeschichte inspiriert und 2018 durch einen Kettenbrief bekannt wurde.

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"Ich hab euch gesucht. Rennt lieber", soll der Mann seinen Opfern gesagt haben. Die Mädchen hatten Panik und ergriffen die Flucht. Daraufhin soll der maskierte Verdächtige sie eine Zeit lang verfolgt haben.

Verdächtiger gefasst

Nun hat die Aktion wohl ein Nachspiel für den Mann. Die Polizei konnte ihn nämlich aufspüren. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen 22-jährigen Deutsch-Türken handeln. Sein Motiv sei gewesen, dass er "jemanden erschrecken" wollte.

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Wie genau die Polizei dem 22-Jährigen auf die Spur kam, ist unklar. Jedenfalls fanden die Beamten die Aktion nicht so lustig. Sie ermitteln gegen den Deutsch-Türken wegen Bedrohung.