i Das australische Modelabel White Fox Boutique bewirbt Hosen mit vier seitlichen Streifen auf Instagram. Montage: APA-Images / imageBROKER / Pius Koller, Instagram/whitefoxboutique Wegen Streifen Adidas klagt Modemarke: "Was haben die sich gedacht?" Adidas sieht sein Drei-Streifen-Logo durch vier Streifen auf White-Fox-Kleidung bedroht und zieht in Australien vor Gericht. Von Heute Life 14.10.2026, 12:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Sportartikelhersteller Adidas ist weltweit für das charakteristische Drei-Streifen-Logo bekannt. Nun hat das Unternehmen rechtliche Schritte gegen das australische Modelabel White Fox Boutique eingeleitet, weil Kleidungsstücke der Marke mit vier Streifen versehen sind. Aus Sicht von Adidas besteht Verwechslungsgefahr mit dem eigenen Markenzeichen.

Adidas klagt vor australischem Gericht

Wie CNN berichtet, wurde die Klage Ende September beim Bundesgericht von Australien eingereicht. Adidas habe White Fox bereits mehrfach im Jahr 2026 aufgefordert, den Verkauf der betroffenen Kleidungsstücke einzustellen. Das Label sei dieser Aufforderung jedoch nicht nachgekommen.

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White Fox, eine seit 2013 bestehende Marke mit Sitz in Australien, verkauft vorwiegend online und ist vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Australien, den USA und Großbritannien beliebt. Auf Instagram folgen der Marke mittlerweile fast drei Millionen Menschen. Das Label verwendet auf Hosen, Hoodies und anderen Kleidungsstücken häufig vier Streifen als Design-Element.

White Fox weist Vorwürfe zurück

Das Unternehmen bestreitet, dass seine Produkte eine Markenrechtsverletzung darstellen. Die Anwälte von White Fox betonen, dass auch andere Modemarken Kleidung mit vier Streifen anbieten.

In den sozialen Medien sorgt der Streit für Diskussionen. Während einige User meinen, Adidas habe das Recht, seine Marke zu verteidigen, sehen andere keinen Grund zur Klage: "Früher galt alles mit vier Streifen als Fälschung. Was haben die sich dabei gedacht?" Ein weiterer Kommentar lautet: "Ich bin verwirrt, wenn es vier Streifen sind. Warum ist das ein Problem? Adidas hat doch nur drei."

Ob Adidas mit seiner Klage Erfolg hat, wird sich erst Anfang 2027 vor Gericht entscheiden.