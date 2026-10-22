Schuhe in der Wohnung ausziehen? DIE klare Antwort

Beim Besuch bei Freunden stellt sich oft die Frage: Schuhe an- oder ausbehalten? Was für manche eine reine Geschmacksfrage ist, hat tatsächlich handfeste hygienische Gründe.
Mit deinen Schuhsohlen gelangst du auf dem Weg durch den Park, zur Arbeit oder in den Supermarkt mit unzähligen Keimen, Chemikalien, Allergenen und Mikroplastik in Kontakt. All das bleibt an den Sohlen kleben und wird ins Haus getragen.
Wie Utopia.de berichtet, ergab eine Studie, dass über die Hälfte aller Staubpartikel in Innenräumen von draußen stammen - hereingetragen durch Straßenschuhe. Dabei können sogar krebserregende Stoffe im Schuhwerk enthalten sein.
Besonders bedenklich: An mehr als einem Viertel der untersuchten Schuhsohlen wurde das Bakterium Clostridioides difficile nachgewiesen. Dieses hoch ansteckende Bakterium kann Dickdarmentzündungen und Durchfall verursachen - im schlimmsten Fall verlaufen solche Infektionen sogar tödlich.
Auch E. coli und Staphylokokken wurden auf Schuhsohlen gefunden. Diese Bakterien können Harnwegsinfektionen, Hautinfektionen und sogar Lungenentzündungen auslösen.