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Bergretter im Einsatz. (Symbolfoto)
Bergretter im Einsatz. (Symbolfoto)
Bergrettung Kufstein
Folgte Tierspuren

Mit Handtasche und Straßenschuhen – Frau in Bergnot

Eine 26-Jährige wollte den Hinteren Gosausee umrunden. Doch plötzlich verlor sie den Weg und saß in felsigem Gelände fest.
Von Österreich Heute
20.10.2026, 09:19
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Eine Wanderung am Hinteren Gosausee in Oberösterreich endete am Montag für eine 26-jährige Chinesin mit einem Einsatz der Bergrettung. Die Frau war mit Übergangsstiefeln mit glatten Sohlen, Straßenkleidung und einer Handtasche unterwegs. Als sie den markierten Wanderweg verlor, geriet sie in Bergnot.

Frau folgte Tierspuren – dann ging nichts mehr

Die 26-Jährige wollte den See umrunden und war im Bereich der Hohen Holzmeisteralm unterwegs. Doch plötzlich konnte sie die Wegmarkierungen nicht mehr finden.

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Statt umzukehren, folgte sie laut Polizei spärlichen Weg- und Tierspuren. Dabei geriet sie immer tiefer in unwegsames Gelände. Die Frau rief um Hilfe – und hatte Glück: Andere Wanderer hörten ihre Schreie und verständigten die Polizei.

Frau sollte sich nicht mehr bewegen

Zwei Alpinpolizisten und Mitglieder der Bergrettung Gosau rückten aus, um die 26-Jährige zu finden. Den Einsatzkräften gelang es, Rufkontakt und teilweise auch Sichtkontakt zu der Frau herzustellen.

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Dabei stellte sich heraus, dass die 26-Jährige auf einem felsigen Bergrücken ohne Wanderweg festsaß. Die Einsatzkräfte forderten sie auf, sich nicht mehr zu bewegen. Zu groß war die Gefahr, dass sie abstürzen könnte.

Während die Bergretter über einen Jagdsteig aufstiegen, kletterten die beiden Alpinpolizisten durch das felsige Gelände bis zu der festsitzenden Wanderin. Dort sicherten sie die 26-Jährige.

red, 20.10.2026, 09:19
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