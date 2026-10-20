"Achtung" – Bank warnt alle ihre Kunden eindringlich

Das Telefon läutet bei den nichtsahnenden Opfern. Am anderen Ende der Leitung: Gauner, die so tun, als würden sie im Auftrag der Bank anrufen.
Sie behaupten, Auffälligkeiten am Konto erkannt zu haben. Die Kunden werden dann ersucht,
angebliche Stornierungsanfragen in der Security-App der Oberbank freizugeben.
Und: Mehrere Angerufene wurden außerdem gebeten, eine Filiale aufzusuchen. Dort sollten sie am SB-Gerät vermeintliche Überweisungen stornieren.
Die Bank warnt davor, derartigen Aufforderungen nachzukommen. Man verlange niemals, Geschäfte in der App zu bestätigen oder am Selbstbedienungsterminal Transaktionen zu tätigen. Der dringende Hinweis: keinesfalls in der Applikation etwas freigeben, das man nicht selbst beauftragt hat.
Bei Betrugsverdacht sollte man sein Konto regelmäßig überwachen und bei verdächtigen Aktivitäten unverzüglich den Kundenberater oder die Internetbanking-Hotline kontaktieren. Diese ist unter Tel. 0732/7802–0 und per Mail erreichbar: [email protected]. Die Kontaktzeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr.