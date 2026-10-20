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Die Oberbank appelliert an ihre Kunden, derzeit besonders vorsichtig zu sein.
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Wieder fieser Betrug

"Achtung" – Bank warnt alle ihre Kunden eindringlich

Einmal mehr eine fiese Masche: Betrüger geben sich als Mitarbeiter der Oberbank aus. Das Geldinstitut warnt jetzt alle seine Kunden eindringlich.
Von Tobias Prietzel
20.10.2026, 04:00
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Das Telefon läutet bei den nichtsahnenden Opfern. Am anderen Ende der Leitung: Gauner, die so tun, als würden sie im Auftrag der Bank anrufen.

Sie behaupten, Auffälligkeiten am Konto erkannt zu haben. Die Kunden werden dann ersucht,
angebliche Stornierungsanfragen in der Security-App der Oberbank freizugeben.

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Und: Mehrere Angerufene wurden außerdem gebeten, eine Filiale aufzusuchen. Dort sollten sie am SB-Gerät vermeintliche Überweisungen stornieren.

Die Bank warnt davor, derartigen Aufforderungen nachzukommen. Man verlange niemals, Geschäfte in der App zu bestätigen oder am Selbstbedienungsterminal Transaktionen zu tätigen. Der dringende Hinweis: keinesfalls in der Applikation etwas freigeben, das man nicht selbst beauftragt hat.

Die Oberbank betont:

  • Nicht unter Druck setzen lassen; Kriminelle sind geübte Verhandlungsexperten.
  • Wird man aufgefordert, sofort in eine Filiale zu gehen und dort Zahlungen am SB-Gerät zu stornieren – unverzüglich auflegen!
  • Das Geldinstitut benötigt zur Sperre, Blockierung oder Stornierung einer Zahlung vom Kunden keine Bestätigung in der Security-App.

Berater oder Hotline kontaktieren

Bei Betrugsverdacht sollte man sein Konto regelmäßig überwachen und bei verdächtigen Aktivitäten unverzüglich den Kundenberater oder die Internetbanking-Hotline kontaktieren. Diese ist unter Tel. 0732/7802–0 und per Mail erreichbar: [email protected]. Die Kontaktzeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr.

tob, 20.10.2026, 04:00
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