i Die Oberbank appelliert an ihre Kunden, derzeit besonders vorsichtig zu sein. raumpixel, Screenshot Wieder fieser Betrug "Achtung" – Bank warnt alle ihre Kunden eindringlich Einmal mehr eine fiese Masche: Betrüger geben sich als Mitarbeiter der Oberbank aus. Das Geldinstitut warnt jetzt alle seine Kunden eindringlich. Von Tobias Prietzel 20.10.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Telefon läutet bei den nichtsahnenden Opfern. Am anderen Ende der Leitung: Gauner, die so tun, als würden sie im Auftrag der Bank anrufen.

Sie behaupten, Auffälligkeiten am Konto erkannt zu haben. Die Kunden werden dann ersucht,

angebliche Stornierungsanfragen in der Security-App der Oberbank freizugeben.

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Und: Mehrere Angerufene wurden außerdem gebeten, eine Filiale aufzusuchen. Dort sollten sie am SB-Gerät vermeintliche Überweisungen stornieren.

Die Bank warnt davor, derartigen Aufforderungen nachzukommen. Man verlange niemals, Geschäfte in der App zu bestätigen oder am Selbstbedienungsterminal Transaktionen zu tätigen. Der dringende Hinweis: keinesfalls in der Applikation etwas freigeben, das man nicht selbst beauftragt hat.

Die Oberbank betont: Nicht unter Druck setzen lassen; Kriminelle sind geübte Verhandlungsexperten.

Wird man aufgefordert, sofort in eine Filiale zu gehen und dort Zahlungen am SB-Gerät zu stornieren – unverzüglich auflegen!

Das Geldinstitut benötigt zur Sperre, Blockierung oder Stornierung einer Zahlung vom Kunden keine Bestätigung in der Security-App.

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Berater oder Hotline kontaktieren

Bei Betrugsverdacht sollte man sein Konto regelmäßig überwachen und bei verdächtigen Aktivitäten unverzüglich den Kundenberater oder die Internetbanking-Hotline kontaktieren. Diese ist unter Tel. 0732/7802–0 und per Mail erreichbar: [email protected]. Die Kontaktzeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr.