i Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. iStock Aus dem Auto Diebe stehlen Musiker (20) seine Instrumente Ein junger Musiker hat nach der Probe seine Instrumente im Auto vor der Wohnung gelassen – dann waren sie weg. Ob die Versicherung zahlt, ist unklar. Von Österreich Heute 19.10.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgerechnet rund um seinen 20. Geburtstag wurde Julian T. aus Linz Opfer eines dreisten Diebstahls. Unbekannte stahlen vier Musikinstrumente im Gesamtwert von rund 14.000 Euro aus seinem Auto, das er in seiner Siedlung geparkt hatte, erzählt er gegenüber der "Krone".

Instrumente nach Probe im Auto gelassen

Julian T. tritt mit der Band "Die Feststürmer" österreichweit auf und ist in mehreren Musikvereinen aktiv. Am Mittwochabend war der Lehrling nach einem langen Probentag nach Hause in die Jägerstättersiedlung am nördlichen Linzer Stadtrand gekommen. Seine Instrumente wollte er noch ausräumen, ließ sie dann aber doch im Auto.

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Am Tag darauf feierte er seinen Geburtstag, erst am Freitag wollte er wieder mit dem Auto wegfahren. Dabei bemerkte er eine Warnmeldung, dass der Kofferraum nicht zu sei.

Vier Instrumente plötzlich verschwunden

Dann der Schock: Eine Trompete und ein Flügelhorn waren von der Rückbank verschwunden. Auch eine steirische Harmonika und sein geliebtes Baritonhorn aus dem Kofferraum waren weg. "Zuerst habe ich gehofft, meine Mama hat die Instrumente ausgeräumt, aber das war leider nicht der Fall", erzählt der Musiker der "Krone".

Wie die Diebe in das Auto gelangten, ist unklar. "Ich habe ganz sicher abgesperrt, und der Kofferraum war zu", betont Julian. Er vermutet, dass die Täter das Funksignal seines Autos verlängert haben könnten.

Versicherung könnte Zahlung verweigern

Die Spurensicherung der Polizei fand keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen. Genau das könnte zum nächsten Problem werden: Weil Einbruchspuren fehlen, droht die Versicherung eine Zahlung zu verweigern.

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Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen in der Jägerstättersiedlung am nördlichen Linzer Stadtrand etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden.