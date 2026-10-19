Bub (3) ohne Helm am Moped – Vater wollte Spaß

Was für den Vater ein lustiger Ausflug mit seinem kleinen Sohn sein sollte, endete mit einer Anzeige. Ein 32-jähriger Welser war am Sonntagnachmittag mit seinem Moped unterwegs.
Mit dabei: sein erst dreijähriger Bub, der völlig ungesichert vor ihm auf dem Fahrzeug saß. Besonders gefährlich: Weder der Vater noch das Kind trugen einen Helm.
Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 15.45 Uhr auf der Bauernstraße in Wels.
Mehrere Passanten bemerkten das ungewöhnliche Gespann und machten eine Polizeistreife darauf aufmerksam.
Der 32-Jährige fuhr mit seinem Motorfahrrad in Richtung Norden auf einem Geh- und Radweg. Dort herrschte zu diesem Zeitpunkt reger Fußgänger- und Fahrradverkehr.
Die Polizisten hielten den Mann daraufhin an und kontrollierten ihn sowie sein Fahrzeug.
Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der kleine Bub direkt vor seinem Vater auf dem Rahmen des Mopeds saß.
Eine Sicherung gab es nicht. Auch auf einen Schutzhelm hatten beide verzichtet. Damit war der Dreijährige während der Fahrt völlig ungeschützt.
Auf die gefährliche Fahrt angesprochen, hatte der 32-Jährige laut Polizei eine einfache Erklärung: Er habe seinem Sohn lediglich einen Spaß machen wollen.
Einsicht zeigte der Welser gegenüber den Beamten allerdings nicht. Für den Vater hatte die Fahrt schließlich rechtliche Folgen: Die Polizei zeigte den 32-Jährigen an.