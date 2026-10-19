i Die Polizei wurde über die Fahrt des Mannes mit seinem Sohn in Kenntnis gesetzt. Getty Images (Symbolbild) Passanten schlugen Alarm Bub (3) ohne Helm am Moped – Vater wollte Spaß Ein Welser (32) fuhr mit seinem dreijährigen Sohn ungesichert und ohne Helm auf dem Moped über einen Geh- und Radweg. Die Polizei zeigte den Vater an. Von André Wilding 19.10.2026, 08:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für den Vater ein lustiger Ausflug mit seinem kleinen Sohn sein sollte, endete mit einer Anzeige. Ein 32-jähriger Welser war am Sonntagnachmittag mit seinem Moped unterwegs.

Mit dabei: sein erst dreijähriger Bub, der völlig ungesichert vor ihm auf dem Fahrzeug saß. Besonders gefährlich: Weder der Vater noch das Kind trugen einen Helm.

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Passanten alarmieren Polizei

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 15.45 Uhr auf der Bauernstraße in Wels.

Mehrere Passanten bemerkten das ungewöhnliche Gespann und machten eine Polizeistreife darauf aufmerksam.

Der 32-Jährige fuhr mit seinem Motorfahrrad in Richtung Norden auf einem Geh- und Radweg. Dort herrschte zu diesem Zeitpunkt reger Fußgänger- und Fahrradverkehr.

Die Polizisten hielten den Mann daraufhin an und kontrollierten ihn sowie sein Fahrzeug.

Dreijähriger saß völlig ungesichert auf Rahmen

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der kleine Bub direkt vor seinem Vater auf dem Rahmen des Mopeds saß.

Eine Sicherung gab es nicht. Auch auf einen Schutzhelm hatten beide verzichtet. Damit war der Dreijährige während der Fahrt völlig ungeschützt.

Vater wollte Sohn nur Spaß bereiten

Auf die gefährliche Fahrt angesprochen, hatte der 32-Jährige laut Polizei eine einfache Erklärung: Er habe seinem Sohn lediglich einen Spaß machen wollen.

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Einsicht zeigte der Welser gegenüber den Beamten allerdings nicht. Für den Vater hatte die Fahrt schließlich rechtliche Folgen: Die Polizei zeigte den 32-Jährigen an.