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Die Helfer der Bergrettung Bad Goisern (Bez. Gmunden) bargen das Hündchen.
Die Helfer der Bergrettung Bad Goisern (Bez. Gmunden) bargen das Hündchen.
Bergrettung Bad Goisern
Bergretter rücken an

Drama beim Wandern! Chihuahua stürzt 50 Meter ab

Bange Minuten für zwei Hundebesitzer: Ihr Chihuahua stürzte am Samstag beim Wandern im Salzkammergut aus. Die Helfer der Bergrettung rückten an.
Von Oberösterreich Heute
18.10.2026, 22:41
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Eigentlich waren die Mitglieder der Bergrettung Bad Goisern (Bez. Gmunden) für ihre jährliche Übung unterwegs. Bei "Lerne deine Heimat kennen" gilt es, alte und wenig begangene Steige im Einsatzgebiet zu erkunden.

Als die Mitglieder wieder einrückten, um sich zu stärken, folgte plötzlich die Alarmierung: Zwei Wanderer aus Wels waren mit ihrem kleinen Hund bei der Ewigen Wand unterwegs, als das Unglück passierte.

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Der Chihuahua fiel rund 50 Meter in die Tiefe zum Fuß der Wand. Die Einsatzkräfte konnten den Vierbeiner sehr rasch lokalisieren. Das Wunder: Er hatte den Absturz dem ersten Anschein nach relativ unversehrt überstanden.

"Wir hoffen, dass dem Kleinen nicht viel fehlt, und wünschen gute Besserung", schreibt die Bergrettung auf Facebook. Die Besitzer seien sichtlich erleichtert gewesen, dass man ihnen das Hündchen lebend übergeben konnte

red, 18.10.2026, 22:41
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