i Endlich Howard Carpendale live erleben: Die schwer kranke Hedwig konnte ihr Glück kaum fassen. (KI-Collage) Verein "Rollende Engel" "Wunsch wird Wirklichkeit" Schwer kranke Hedwig war Howard Carpendale ganz nah Es schien nie wahr zu werden: So gerne wollte die schwer kranke Hedwig einmal Howard Carpendale live erleben. Jetzt ging ihr Traum in Erfüllung. Von Oberösterreich Heute 18.10.2026, 17:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Stimme, die Lieder, die Texte: Die 71-Jährige ist ein großer Carpendale-Fan. Zweimal hatte sie schon Tickets für eines seiner Konzerte in den Händen. Zweimal machte ihr ihre schwere Krankheit einen Strich durch die Rechnung.

Hedwig, arg angeschlagen, wird von ihrer Familie liebevoll zu Hause gepflegt. Doch es gab noch diesen einen, großen Wunsch: Carpendale auf seiner Abschiedstour sehen.

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Die Tochter der Patientin wandte sich an den Welser Verein "Rollende Engel". Für die Helfer war sofort klar: "Wir tun alles, damit dieser Wunsch Wirklichkeit wird."

Binnen kürzester Zeit stand fest: Hedwig und die Organisation dürfen gemeinsam in die Wiener Stadthalle. Dank der großartigen Unterstützung der Veranstalter, die mit so viel Menschlichkeit reagierten, wurde dieser besondere Tag möglich.

Endlich am Konzert i ?

Am Tag des Konzerts holten die ehrenamtlichen Mitarbeiter die Pensionistin daheim ab. Schon beim Kennenlernen strahlte sie voller Vorfreude. Mit Musik von Howard Carpendale im Gepäck ging es Richtung Bundeshauptstadt.

Und dann war der Moment endlich gekommen: Ganz vorne, nahe der Bühne, durfte Hedwig das Konzert erleben. Sie sang mit, sie lächelte, sie war ganz im Moment. Ein ganz besonderer Augenblick: Als der Gitarrist und die Sängerin an den Bühnenrand kamen, ihr zuwinkten und sie anlächelten.

Die Bilder des Tages i ?

Am Ende des Abends flossen Tränen der Freude, der Dankbarkeit und der Erinnerung. Mit vielen schönen Bildern im Herzen ging es schließlich wieder nach Hause.

Alle Infos, wie man den Verein "Rollende Engel" unterstützen kann, findet man hier.