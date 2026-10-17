Ärzte warnen – diese Gefahr lauert jetzt im Wald

Bei Forstarbeiten sind Vorsicht und höchste Konzentration geboten. Selbst bei allen Vorkehrungen kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Seit Beginn der Hauptsaison für Wald- und Holzarbeiten enorm gefordert: das Replantationsteam des Linzer Kepler Klinikums unter der Leitung von Oberarzt Manfred Behawy.
Alleine am Montag und am Mittwoch dieser Woche mussten die Experten zwei Patienten nach Amputationsverletzungen versorgen. Je ein abgetrennter Finger (verletzt durch einen Holzspalter und eine Kappsäge) wurden durch Mediziner Florian Schachinger erfolgreich replantiert.
Die abgetrennten Gliedmaßen betrafen mit Zeigefinger und Daumen für die Handfunktion unerlässliche Extremitäten. Beide Eingriffe dauerten mehrere Stunden und wurden zum Teil bis in die frühen Morgenstunden durchgeführt.
Das Team des Krankenhauses mahnt zu Achtsamkeit und höchster Aufmerksamkeit bei Arbeiten mit Maschinen zur Holzarbeit. Trotz erfolgreicher Replantation ist die Rehabilitationsdauer sehr lange. Sie kann selbst bei unkompliziertem Heilungsverlauf Folgeeingriffe nach sich ziehen.