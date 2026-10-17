Startseite Österreich Oberösterreich
Der Tourist war nur mit Turnschuhen am Dachstein unterwegs. (Symbolbild)
Der Tourist war nur mit Turnschuhen am Dachstein unterwegs. (Symbolbild)
istock
Rettungseinsatz am Dachstein

Tourist (31) spaziert mit Turnschuhen auf Gletscher

Ein Tourist (31) geriet am Dachstein mit Turnschuhen in Bergnot. Die Flugpolizei musste ihn retten.
Von Newsdesk Heute
17.10.2026, 17:57
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein Ausflug auf das Dachsteinplateau endete für einen 31-jährigen Touristen aus Südkorea mit einer Rettungsaktion. Der Mann war am Freitagnachmittag (16. Oktober) zum Hallstätter Gletscher unterwegs, als er plötzlich nicht mehr weiterkonnte.

Zunächst fuhr der Urlauber mit der Seilbahn auf den Krippenstein. Von dort wanderte er über den Trägerweg in Richtung Eissee. Nordwestlich des Taubenkogels setzte er schließlich einen Notruf ab. Was genau passiert war, konnte er zunächst nicht erklären.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Mit Turnschuhen am Berg unterwegs

Erst nach mehreren Telefonaten stellte sich heraus, dass der 31-Jährige Probleme mit dem Sprunggelenk hatte. Den Rückweg hätte er vor Einbruch der Dunkelheit nicht mehr geschafft.

Auch interessant

Ohne Helm und Stirnlampe – Rettungseinsatz auf der Rax
Frau stirbt bei Ausflug vor den Augen ihrer Familie
Bergdrama in der Nacht: Verletzte mit Winde ausgeflogen

Besonders brisant: Der Tourist war völlig ohne alpine Ausrüstung unterwegs und trug lediglich leichte Turnschuhe. Um eine nächtliche Suchaktion zu vermeiden, wurde die Flugpolizei verständigt.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann schließlich aufnehmen und am kurzen Tau sicher ins Tal fliegen.

red, 17.10.2026, 17:57
Mehr zum Thema
Bergrettung Bergung Rettungseinsatz Ramsau am Dachstein

Weiterlesen

Weitere Storys
Obertraun
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote