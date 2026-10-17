i Der Tourist war nur mit Turnschuhen am Dachstein unterwegs. (Symbolbild) istock Rettungseinsatz am Dachstein Tourist (31) spaziert mit Turnschuhen auf Gletscher Ein Tourist (31) geriet am Dachstein mit Turnschuhen in Bergnot. Die Flugpolizei musste ihn retten. Von Newsdesk Heute 17.10.2026, 17:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Ausflug auf das Dachsteinplateau endete für einen 31-jährigen Touristen aus Südkorea mit einer Rettungsaktion. Der Mann war am Freitagnachmittag (16. Oktober) zum Hallstätter Gletscher unterwegs, als er plötzlich nicht mehr weiterkonnte.

Zunächst fuhr der Urlauber mit der Seilbahn auf den Krippenstein. Von dort wanderte er über den Trägerweg in Richtung Eissee. Nordwestlich des Taubenkogels setzte er schließlich einen Notruf ab. Was genau passiert war, konnte er zunächst nicht erklären.

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Mit Turnschuhen am Berg unterwegs

Erst nach mehreren Telefonaten stellte sich heraus, dass der 31-Jährige Probleme mit dem Sprunggelenk hatte. Den Rückweg hätte er vor Einbruch der Dunkelheit nicht mehr geschafft.

Besonders brisant: Der Tourist war völlig ohne alpine Ausrüstung unterwegs und trug lediglich leichte Turnschuhe. Um eine nächtliche Suchaktion zu vermeiden, wurde die Flugpolizei verständigt.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann schließlich aufnehmen und am kurzen Tau sicher ins Tal fliegen.