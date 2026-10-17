i Am Gipfel des Grünbergs konnte die Patientin ihre Sorgen endlich einmal vergessen. Verein "Rollende Engel" Verein "Rollende Engel" half Todkranke Brigitte (69) hatte nur mehr einen Wunsch Brigitte ist todkrank und hatte nur mehr einen Traum: noch einmal den Baumwipfelpfad in Gmunden besuchen. Der Verein "Rollende Engel" ermöglichte es. Von Oberösterreich Heute 17.10.2026, 16:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hoch hinaus, die Natur genießen, die Welt von oben betrachten und einen Tag erleben, der nur ihr gehört: Nichts wünschte sich die 69-jährige Patienten sehnlicher.

Die ehrenamtlichen Helfer Anja, Katrin und Florian machten sich auf den Weg, um das Abenteuer Wirklichkeit werden zu lassen. Als sie Brigitte zu Hause abholten, wurden sie bereits voller Vorfreude erwartet. Im Spezialfahrzeug ging es gemeinsam Richtung Traunsee.

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Ein traumhafter Ausblick i ?

Dort angekommen, wartete eine besondere Überraschung auf das Team: Die Verantwortlichen der Grünbergseilbahn brachten den Fahrgast und die Begleiter mit einer eigens bereitgestellten Gondel hinauf.

Am Gipfel machten sich die Wunscherfüller mit voller Kraft auf den Weg, um über die 16 Serpentinen bis hinauf zum Baumwipfelpfad zu gelangen. Jeder Meter brachte sie ihrem Ziel näher. Jeder Schritt war ein weiterer Schritt hin zu einem Moment, der für die Schwerkranke unvergesslich werden sollte.

Die Welt schien stillzustehen

Als die Gruppe oben angelangt war, öffneten sich die Wolken. Die Sonne brach hervor und strahlte Brigitte direkt ins Gesicht – als hätte der Himmel genau auf diesen Augenblick gewartet. Für einen Moment schien die Welt stillzustehen: das Licht, die frische Luft, die Aussicht.

Der Verein hatte noch eine weitere Überraschung vorbereitet: Ein Saxophonist wartete bereits auf die 69-Jährige und spielte mit wunderschönen, live gespielten Melodien. Schließlich war es auch der 41. Hochzeitstag der tapferen Frau.

Musik, Sonne und die Nähe ihrer Familie verschmolzen zu einem Moment voller Gefühl. Es wurde still, es wurde geweint, und gelächelt. Die Angehörigen traten zu Brigitte, küssten sie, streichelten sie und hielten sie liebevoll in ihren Armen.

Die Bilder des Tages i ?

"Einer der schönsten Tage"

Nach diesen bewegenden Stunden ging es für die unermüdliche Kämpferin und ihre Begleiter noch in eine Almhütte. Dort aßen alle gemeinsam, erzählt viel und lachten. Es wurden Geschichten geteilt, Fotos gemacht und Erinnerungen festgehalten, die weit über diesen Tag hinausreichen werden.

Bevor es mit einer eigenen Gondel wieder ins Tal und zurück zum Van ging, durfte Brigitte noch einmal all das in sich aufnehmen, was diesen Tag so einzigartig gemacht hatte. Sie war überglücklich: "Es war einer der schönsten Tage meines Lebens, den ihr, 'Rollende Engel', mir ermöglicht habt."

Wer die wertvolle Arbeit der Organisation unterstützen möchte, findet alle Infos hier.