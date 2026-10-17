i Von Niels P. fehlt jede Spur. Facebook/ Österreich findet euch Wo ist Niels? Franzose (27) in Linz spurlos verschwunden Ein 27-jähriger Franzose aus Linz wird seit dem 3. Oktober vermisst. Auch französische Behörden sollen bereits eingeschaltet sein. Von Newsdesk Heute 17.10.2026, 19:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit dem 3. Oktober fehlt von dem 27-jährigen Niels P. jede Spur. Der gebürtige Franzose lebt in Linz, sein Verschwinden beschäftigt mittlerweile auch die Behörden. Laut der Plattform "Österreich findet euch" wird derzeit öffentlich nach dem jungen Mann gesucht.

Vermisster dürfte mit Fahrrad unterwegs sein

Niels P. ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, hat rotbraune Haare, einen Vollbart und trägt eine Brille. Zuletzt war er mit einer hellblauen Jacke der Marke Patagonia bekleidet. Vermutlich ist der 27-Jährige mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Auch einen Fahrradhelm soll er bei sich haben.

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Die Polizei hat den Vermisstenfall gegenüber den "OÖN" bestätigt. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, wird der Suchaufruf auch in den sozialen Netzwerken geteilt. Inzwischen sollen zudem die französischen Behörden in den Fall eingebunden worden sein.