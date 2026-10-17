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Von Niels P. fehlt jede Spur.
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Wo ist Niels?

Franzose (27) in Linz spurlos verschwunden

Ein 27-jähriger Franzose aus Linz wird seit dem 3. Oktober vermisst. Auch französische Behörden sollen bereits eingeschaltet sein.
Von Newsdesk Heute
17.10.2026, 19:43
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Seit dem 3. Oktober fehlt von dem 27-jährigen Niels P. jede Spur. Der gebürtige Franzose lebt in Linz, sein Verschwinden beschäftigt mittlerweile auch die Behörden. Laut der Plattform "Österreich findet euch" wird derzeit öffentlich nach dem jungen Mann gesucht.

Vermisster dürfte mit Fahrrad unterwegs sein

Niels P. ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, hat rotbraune Haare, einen Vollbart und trägt eine Brille. Zuletzt war er mit einer hellblauen Jacke der Marke Patagonia bekleidet. Vermutlich ist der 27-Jährige mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Auch einen Fahrradhelm soll er bei sich haben.

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red, 17.10.2026, 19:43
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