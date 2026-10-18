Motorradfahrer (57) überholt Auto, stirbt wenig später

Der Crash passierte kurz nach 16 Uhr auf der Enzenkirchener Straße (L1135) Richtung Münzkirchen (Bez. Schärding): Der Biker fuhr an dem Pkw vorbei und kam dann links von der Fahrbahn ab.
Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, setzten sofort die Rettungskette in Gang. Rettung und Notarzt eilten zur Unglücksstelle.
Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnten sie nichts mehr für den 57-Jährigen tun. Er wurde noch ins Klinikum Passau in Bayern eingeliefert, wo er kurze Zeit später starb.