i Der Polizei gingen bei den Schwerpunktkontrollen zahlreiche Temposünder ins Netz. (Symbolbild) Thomas Lenger Hunderte Anzeigen Mit 165 km/h durch 80er-Zone gerast! Auto beschlagnahmt Eben erst den Führerschein gemacht, schon ist er weg: Ein 19-Jähriger ist mehr als doppelt so schnell wie erlaubt durch eine 80er-Zone gerast. Von Oberösterreich Heute 18.10.2026, 16:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstagnachmittag und in der Nacht auf Sonntag legte sich die Exekutive im Großraum Linz auf die Lauer. An der Schwerpunkaktion waren Beamte der Landesverkehrsabteilung, des Stadtpolizeikommandos und des Bezirkspolizeikommandos Linz-Land beteiligt.

Die technische Überprüfung der gestoppten Fahrzeuge erfolgte in der Landesprüfstelle in Linz durch Experten der Landesregierung. Sie kontrollierten insgesamt zwölf Kfz.

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Bei zehn Autos wurden an Ort und Stelle wegen schwerwiegender Mängel (Gefahr in Verzug) die Nummerntafeln. Es hagelte insgesamt 61 Anzeigen. Zwei Lenkern verloren wegen Drogenkonsums vorläufig ihren Führerschein. Auch sie wurden angezeigt.

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531 Anzeigen wegen Rasens

Besonders brisant: Den Polizisten ging ein Teenager aus dem Bezirk Linz-Land ins Netz. Er raste auf der Kremstal Straße (B139) mit 165 km/h durch einen Abschnitt, auf dem nur 80 Stundenkilometer erlaubt sind.

Er ist jetzt vorübergehend seinen Schein los. Außerdem wurde der Wagen beschlagnahmt. Stichwort Tempo: Bei den Kontrollen wurden in Summe 531 Lenker wegen zu hoher Geschwindigkeit angezeigt.