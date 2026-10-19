i David J. wurde nur 18 Jahre alt – die Anteilnahme ist gewaltig. istock / Facebook, Screenshot / "Heute"-Montage David J. ist tot Fußball-Profi stirbt im Alter von nur 18 Jahren Nach dem tragischen Unfalltod von David J. trauert die Union Babenberg Linz-Süd um ihren Weggefährten. Der Verein will nun seine Familie unterstützen. Von André Wilding 19.10.2026, 13:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Fußball rückt plötzlich völlig in den Hintergrund. Bei der Union Babenberg Linz-Süd herrscht tiefe Trauer: David J. ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Für seine Familie, Freunde und die Mitglieder des Linzer Fußballvereins ist der Verlust kaum zu begreifen.

Mit bewegenden Worten nimmt die Union Abschied von David, der nur 18 Jahre alt wurde. Gleichzeitig will der Verein den Angehörigen in dieser schweren Zeit auch finanziell helfen.

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Fußballverein nimmt emotional Abschied

Auf den sozialen Medien erinnert die Union Babenberg Linz-Süd an ihren verstorbenen Weggefährten. David sei für den Verein weit mehr als nur ein Mitglied der Gemeinschaft gewesen.

"Du warst ein besonderer Mensch, immer für uns da, hast uns zum Lachen gebracht und unser Leben auf so viele Weisen bereichert", schreibt der Klub.

Sein Tod hinterlasse "eine unbeschreibliche Lücke". Besonders berührend fällt auch der letzte Gruß des Vereins aus:

"Auch wenn du nicht mehr physisch bei uns bist, wirst du immer ein Teil von uns sein. In unseren Herzen, in unseren Gedanken und in all den schönen Erinnerungen lebst du weiter."

Verein spendet Einnahmen des nächsten Heimspiels

Für die Union steht nun nicht der sportliche Erfolg im Mittelpunkt, sondern der Zusammenhalt mit Davids Familie.

"Es zählt kein Fußball, es zählt kein Erfolg, es zählt nur jede Minute, jeder Moment mit unseren liebsten Menschen", heißt es in einem weiteren Beitrag. Der Verein möchte seine Anteilnahme auch mit einer konkreten Hilfsaktion zeigen.

Die gesamten Einnahmen des nächsten Heimspiels sollen an Davids Angehörige gehen. Mit dem Geld will die Union die Familie unterstützen und dazu beitragen, einen würdevollen Abschied zu ermöglichen.

Vater bittet um Spenden

Auch Davids Vater Tommy hat sich nach dem Tod seines Sohnes an die Öffentlichkeit gewandt.

Auf der Spendenplattform GoFundMe schildert er den schweren Verlust und bittet um finanzielle Hilfe für die bevorstehende Verabschiedung.

"Durch einen Verkehrsunfall wurde David viel zu früh und unerwartet aus dem Leben gerissen", schreibt er. Die Familie hofft auf Unterstützung, um die Kosten für einen würdevollen Abschied tragen zu können.

"Wir bedanken uns bei jedem, der einen kleinen Anteil zu einem würdevollen Abschied beitragen kann", heißt es im Spendenaufruf. Wer die Angehörigen unterstützen möchte, findet den Spendenaufruf auf GoFundMe.

Zusammenhalt in schwerer Zeit

Während Davids Familie um ihren Sohn trauert, versucht die Union Babenberg Linz-Süd, den Angehörigen beizustehen.

Die Bilder des Tages i ?

Mit den Spenden aus dem nächsten Heimspiel und den persönlichen Abschiedsworten will der Fußballverein zeigen, welchen Platz David in seiner Gemeinschaft hatte.

Die Botschaft des Klubs ist klar: Auch nach seinem Tod wird David in den Erinnerungen seiner Freunde und Weggefährten weiterleben.