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Der Biker erlitt tödliche Verletzungen. (Symbolbild)
Der Biker erlitt tödliche Verletzungen. (Symbolbild)
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Jede Hilfe kam zu spät

Tödlicher Unfall! Biker kracht gegen abbiegendes Auto

Ein 65-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Oberösterreich tödlich verletzt worden. Jede Hilfe kam zu spät.
Von Newsdesk Heute
19.10.2026, 20:51
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Ein schwerer Motorradunfall hat am Montag in Oberösterreich ein Menschenleben gefordert. Ein 65-jähriger Biker kollidierte in Vichtenstein (Bezirk Schärding) mit einem abbiegenden Auto. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche kam für den Mann jede Hilfe zu spät.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr auf der Nibelungenstraße (B130). Ein 65-jähriger Autofahrer war von Engelhartszell in Richtung Passau unterwegs und wollte nach links in eine Häuserzufahrt abbiegen. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorrad.

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Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 65-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung auf die Motorhaube des Pkw geschleudert, wo er liegen blieb.

Reanimation mit Defibrillator

Eine kurz darauf eintreffende Polizeistreife begann gemeinsam mit weiteren Helfern sofort mit der Ersten Hilfe. Bei den Wiederbelebungsversuchen wurde auch ein Defibrillator eingesetzt, der einen Elektroschock abgab.

Wenig später übernahmen Rettungskräfte und der Notarzt eines Rettungshubschraubers die Versorgung. Doch sämtliche Bemühungen blieben erfolglos. Der 65-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

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Der gleichaltrige Autofahrer blieb körperlich unverletzt, erlitt allerdings einen Schock. Er wurde vom Kriseninterventionsteam Andorf betreut.

red, 19.10.2026, 20:51
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