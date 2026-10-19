Gefährlicher Einsatz! Ammoniak bei Firma ausgetreten

Der Zwischenfall ereignete sich bei einem Logistikunternehmen in Vorchdorf (Bez. Gmunden). Nach ersten Angaben der Helfer wurde offenbar eine Leitung einer Kühlanlage beschädigt. Dadurch kam es zu einem größeren Ammoniakaustritt.
Die Feuerwehr wurde samt Spezialkräften mit dem Gefährliche-Stoffe-Fahrzeug alarmiert. Auch mehrere Rettungsfahrzeuge und die Polizei standen im Einsatz.
Der beißende Geruch war teilweise sogar im Freien deutlich wahrnehmbar. Zwei Personen wurden laut ersten Informationen verletzt.
Die Beschäftigten, die mit dem Schrecken davon kamen, wurden vorerst ins Freie gebracht und dann zu einem benachbarten Unternehmen begleitet.
Nach rund zweieinhalb Stunden konnte Entwarnung gegeben werden: Es lag keine weitere Gefährdung vor.