i Ein Großaufgebot an Einsatzkräften eilte zu dem Logistikunternehmen. laumat/Matthias Lauber Mitarbeiter verletzt Gefährlicher Einsatz! Ammoniak bei Firma ausgetreten Gefährlicher Einsatz für die Feuerwehr im Salzkammergut: Bei einer Firma ist Ammoniak ausgetreten. Laut ersten Informationen gibt es Verletzte. Von Oberösterreich Heute 19.10.2026, 15:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Zwischenfall ereignete sich bei einem Logistikunternehmen in Vorchdorf (Bez. Gmunden). Nach ersten Angaben der Helfer wurde offenbar eine Leitung einer Kühlanlage beschädigt. Dadurch kam es zu einem größeren Ammoniakaustritt.

Die Feuerwehr wurde samt Spezialkräften mit dem Gefährliche-Stoffe-Fahrzeug alarmiert. Auch mehrere Rettungsfahrzeuge und die Polizei standen im Einsatz.

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Der beißende Geruch war teilweise sogar im Freien deutlich wahrnehmbar. Zwei Personen wurden laut ersten Informationen verletzt.

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Die Beschäftigten, die mit dem Schrecken davon kamen, wurden vorerst ins Freie gebracht und dann zu einem benachbarten Unternehmen begleitet.

Nach rund zweieinhalb Stunden konnte Entwarnung gegeben werden: Es lag keine weitere Gefährdung vor.