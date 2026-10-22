Korken-Trick rettet Kübelpflanzen vor dem ersten Frost

Wenn die Temperaturen sinken, wird es für viele Kübelpflanzen kritisch. Anders als ihre Artgenossen im Gartenboden sind sie der Kälte von allen Seiten ausgesetzt. Doch schon ein einfacher Haushaltsgegenstand kann helfen, das Risiko von Frost- und Nässeschäden zu verringern: alte Weinkorken.
Wie die Influencerin und leidenschaftliche Gärtnerin Anya Lautenbach in einem ihrer Videos zeigt, lassen sich die Korken als kostengünstige Abstandhalter unter Pflanzentöpfen einsetzen. Ein Trick, den sie von ihrer Großmutter gelernt hat. Der Vorteil: Überschüssiges Wasser kann besser abfließen, statt sich unter dem Topf zu sammeln. Gerade vor dem ersten Kälteeinbruch kann dieser kleine Handgriff einen Unterschied machen.
Die Umsetzung ist denkbar einfach. Teures Garten-Zubehör ist dafür nicht nötig. Wer noch Weinkorken zu Hause hat, kann sofort loslegen.
Wichtig ist, dass die Abzugslöcher im Topfboden frei bleiben. Nur dann kann überschüssiges Wasser tatsächlich ablaufen.
Was viele unterschätzen: Nicht nur Frost setzt Kübelpflanzen zu. Auch zu viel Feuchtigkeit kann ihnen zum Verhängnis werden. Bleibt Wasser im oder unter dem Topf stehen, leiden die Wurzeln. Bei anhaltender Nässe droht Wurzelfäule, während gefrierendes Wasser die ohnehin empfindlichen Pflanzen zusätzlich belastet.
Hinzu kommt, dass das Erdreich in Töpfen deutlich schneller durchfriert als der gewachsene Gartenboden. Die Wurzeln sind dadurch besonders gefährdet. Eine gute Drainage ist deshalb gerade in der kalten Jahreszeit entscheidend.
Die Korken schaffen Abstand zum Boden und können den Wasserabfluss verbessern. Einen umfassenden Frostschutz ersetzen sie allerdings nicht. Empfindliche Pflanzen sollten zusätzlich vor eisigem Wind und starken Minusgraden geschützt werden. Je nach Pflanzenart kann auch eine Isolierung des Topfes sinnvoll sein.