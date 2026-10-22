i Alte Weinkorken unter dem Pflanzkübel sorgen für Abstand zum Boden, damit überschüssiges Wasser abfließen kann. Pexels/Magda Ehlers Simpler Garten-Tipp Korken-Trick rettet Kübelpflanzen vor dem ersten Frost Der erste Frost naht! Ein simpler Trick mit alten Weinkorken schützt Kübelpflanzen vor Staunässe und kann sie sicher durch den Winter bringen. Von Heute Life 22.10.2026, 14:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn die Temperaturen sinken, wird es für viele Kübelpflanzen kritisch. Anders als ihre Artgenossen im Gartenboden sind sie der Kälte von allen Seiten ausgesetzt. Doch schon ein einfacher Haushaltsgegenstand kann helfen, das Risiko von Frost- und Nässeschäden zu verringern: alte Weinkorken.

Wie die Influencerin und leidenschaftliche Gärtnerin Anya Lautenbach in einem ihrer Videos zeigt, lassen sich die Korken als kostengünstige Abstandhalter unter Pflanzentöpfen einsetzen. Ein Trick, den sie von ihrer Großmutter gelernt hat. Der Vorteil: Überschüssiges Wasser kann besser abfließen, statt sich unter dem Topf zu sammeln. Gerade vor dem ersten Kälteeinbruch kann dieser kleine Handgriff einen Unterschied machen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Umsetzung ist denkbar einfach. Teures Garten-Zubehör ist dafür nicht nötig. Wer noch Weinkorken zu Hause hat, kann sofort loslegen.

So funktioniert der Korken-Trick Korken sammeln: Gebrauchte Weinkorken reichen völlig aus.

Korken halbieren: Die Korken der Länge nach durchschneiden, damit sie stabil aufliegen.

Unter den Topf legen: Die Korken gleichmäßig unter dem Pflanzkübel verteilen, sodass dieser leicht erhöht steht.

Pflanzen geschützt aufstellen: Anschließend die Kübel an einen möglichst windgeschützten Platz bringen.

Wichtig ist, dass die Abzugslöcher im Topfboden frei bleiben. Nur dann kann überschüssiges Wasser tatsächlich ablaufen.

Warum Staunässe im Winter gefährlich wird

Was viele unterschätzen: Nicht nur Frost setzt Kübelpflanzen zu. Auch zu viel Feuchtigkeit kann ihnen zum Verhängnis werden. Bleibt Wasser im oder unter dem Topf stehen, leiden die Wurzeln. Bei anhaltender Nässe droht Wurzelfäule, während gefrierendes Wasser die ohnehin empfindlichen Pflanzen zusätzlich belastet.

Hinzu kommt, dass das Erdreich in Töpfen deutlich schneller durchfriert als der gewachsene Gartenboden. Die Wurzeln sind dadurch besonders gefährdet. Eine gute Drainage ist deshalb gerade in der kalten Jahreszeit entscheidend.

4 Gewächse, die du noch im Oktober pflanzen kannst i ?

Ein Trick allein reicht nicht immer

Die Korken schaffen Abstand zum Boden und können den Wasserabfluss verbessern. Einen umfassenden Frostschutz ersetzen sie allerdings nicht. Empfindliche Pflanzen sollten zusätzlich vor eisigem Wind und starken Minusgraden geschützt werden. Je nach Pflanzenart kann auch eine Isolierung des Topfes sinnvoll sein.