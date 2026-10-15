i Im Internet kursieren unrealistischen Preisforderungen für vermeintliche Euro-Raritäten. iStock/Veronika Dul Wertvolle Münzen 2,5 Millionen für eine 2-Euro-Münze – Experte warnt Reich werden durch eine Zwei-Euro-Münze? Ein Experte warnt vor Abzocke und verrät, worauf Sammler achten müssen. Von Heute Life 15.10.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer jetzt sein Kleingeld durchsucht, sollte die großen Reichtumsversprechen im Internet mit Vorsicht genießen. Auf Verkaufsplattformen werden für vermeintlich seltene Zwei-Euro-Münzen Millionenbeträge verlangt. Doch zwischen astronomischem Wunschpreis und echtem Sammlerwert liegen Welten. Ein Münzexperte warnt vor unrealistischen Angeboten – und erklärt, woran sich echte Raritäten erkennen lassen.

Millionen für eine Münze

Ein kurzer Blick aufs Wechselgeld, schon keimt die Hoffnung auf den großen Gewinn: Könnte ausgerechnet die Münze vom Supermarkteinkauf ein kleines Vermögen wert sein? Videos auf TikTok und Instagram befeuern den Hype um angebliche Euro-Schätze. Auch die Suchanfragen auf eBay Deutschland zeigen das Interesse: Medienberichten zufolge suchten Nutzer im August 2026 durchschnittlich alle zwei Minuten nach "2-Euro-Münzen".

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Tatsächlich gibt es begehrte Sammlerstücke für die hohe Beträge gezahlt werden. Für die monegassische Gedenkmünze mit dem Porträt von Grace Kelly aus dem Jahr 2007 wurden bis zu 3.500 Euro bezahlt. Eine Monaco-Prägung aus dem Jahr 2015 soll 2.300 Euro erzielt haben. Eine italienische Fehlprägung, die als "Spiegelei" bekannt ist, brachte angeblich 406 Euro ein. Doch dabei handelt es sich um Ausnahmen.

Experte stellt klar: Das ist kein Millionenschatz

Besonders dreiste Preisvorstellungen finden sich auf Online-Marktplätzen. Verkäufer bieten dort Münzen zu Summen an, die mit ihrem tatsächlichen Sammlerwert wenig zu tun haben. Der Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels warnt seit Jahren vor solchen Angeboten. Viele Laien würden Angebotspreise mit realistischen Marktwerten verwechseln.

Wie groß die Kluft sein kann, zeigt eine angeblich extrem seltene Zwei-Euro-Münze aus dem Jahr 2002, die mit einem Millionenbetrag angeboten wurde. Münzexperte Guy Franquinet hält den Preis für völlig überzogen. Seine klare Ansage gegenüber "Express": "2.500.000 Euro ist dieses Geldstück nicht wert."

Dass eine gewöhnliche Umlaufmünze online für Tausende oder gar Millionen Euro angeboten wird, bedeutet noch lange nicht, dass jemand diesen Betrag tatsächlich bezahlt. Häufig bleiben solche Inserate ohne Käufer.

Echte Fehlprägungen sind begehrt – aber selten

Ganz ausgeschlossen ist ein wertvoller Fund im Kleingeld jedoch nicht. Unter Sammlern können echte Fehlprägungen durchaus gefragt sein. Dazu zählen etwa Stempeldrehungen, Dezentrierungen, sogenannte Zain-Enden oder Doppelausprägungen.

Allerdings gilt: Nicht jede ungewöhnlich aussehende Münze ist automatisch eine Rarität. Kratzer, Gebrauchsspuren oder vermeintliche Besonderheiten werden von Laien oft falsch eingeschätzt. Und besonders seltene Sammlermünzen wie die Grace-Kelly-Ausgabe wurden in erster Linie für Sammler geprägt – sie sind daher kaum zufällig im täglichen Zahlungsverkehr zu finden.

Auch bei vermeintlich falsch stehenden Schriftzügen am Münzrand ist Vorsicht angebracht. Die Deutsche Bundesbank erklärt, dass eine auf dem Kopf stehende Randschrift bei Euro-Münzen keine Fehlprägung sein muss. Da Randprägung und Motiv in getrennten Arbeitsschritten entstehen, ist diese Ausrichtung normal und kein Hinweis auf einen besonderen Wert.

So erkennst du den Wert einer Zwei-Euro-Münze

Wer glaubt, einen Schatz entdeckt zu haben, sollte Ruhe bewahren und die Münze nicht vorschnell reinigen. Bürsten, Putzmittel oder andere Reinigungsversuche können die Oberfläche beschädigen und einen möglichen Sammlerwert dauerhaft mindern.

Ein erster Anhaltspunkt ist das Gewicht: Eine reguläre Zwei-Euro-Münze wiegt exakt 8,50 Gramm. Eine Feinwaage kann helfen, auffällige Abweichungen festzustellen. Allerdings beweist ein ungewöhnliches Gewicht allein noch keine wertvolle Fehlprägung.

Für eine verlässliche Einschätzung empfiehlt sich die Begutachtung durch einen qualifizierten Münzenfachhändler. Erst eine fachkundige Prüfung kann klären, ob tatsächlich eine seltene Besonderheit vorliegt und welcher Preis am Sammlermarkt realistisch ist.