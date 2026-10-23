i Manche Orte muss man erst entdecken, bevor sie zum großen Urlaubstrend werden. Unsplash/Vinu T (Symbolbild) Fernweh-Favoriten Laut Analyse! Diese 10 Reiseziele will 2027 jeder sehen Du möchtest nächstes Jahr wieder etwas Neues entdecken? Diese Destinationen sorgen für besonders viel Fernweh – und der Spitzenreiter überrascht. Von Heute Life 23.10.2026, 07:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du träumst schon vom nächsten Urlaub, hast aber keine Lust auf die immer gleichen Reiseziele? Statt überfüllter Touristenhotspots darf es diesmal ruhig etwas Besonderes sein. Vielleicht eine autofreie Insel in Mexiko, ein unterschätztes Juwel in Japan oder ein glasklarer See mitten in den Bergen? Welche Orte nächstes Jahr besonders gefragt sein dürften, zeigt der neue Reisetrendreport "Destinations of the Year 2027" von Expedia. Dafür hat die Reiseplattform Millionen Flug- und Hotelsuchen ausgewertet.

Von England bis Italien

Den zehnten Platz belegt Chichester in Großbritannien mit einem Suchplus von 30 Prozent. Die historische Stadt in West Sussex verbindet englischen Kleinstadtcharme mit einer beeindruckenden Kathedrale, Kultur und der Nähe zum Meer. Auf Platz neun folgt Niagara-on-the-Lake in Kanada (+35 Prozent). Das charmante Städtchen unweit der Niagarafälle begeistert mit viktorianischen Häusern, malerischen Gassen und ausgezeichneten Weingütern.

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Ebenfalls um 35 Prozent stieg das Interesse an The Tweed in Australien (Platz acht). Die Region lockt mit subtropischer Natur, traumhaften Stränden und entspannten Wellness-Retreats.

Wer Italien liebt, aber etwas Neues entdecken möchte, sollte sich Perugia merken. Die mittelalterliche Stadt in Umbrien landet mit einem Plus von 35 Prozent auf Platz sieben. Verwinkelte Gassen, Schokolade, Jazz und italienische Küche machen sie zur reizvollen Alternative zu den bekannten Urlaubsklassikern.

Traumstrände & spektakuläre Landschaften

Auf Platz sechs wartet mit Holbox in Mexiko (+45 Prozent) ein echtes Inselparadies. Autos sucht man hier weitgehend vergeblich. Stattdessen erwarten Urlauber weiße Sandstrände, türkisblaues Wasser und mit etwas Glück sogar Walhaie. Busan in Südkorea schafft es mit einem Suchplus von 50 Prozent auf Platz fünf. Die zweitgrößte Stadt des Landes vereint moderne Großstadt, lebhafte Fischmärkte, beeindruckende Tempel und Strandurlaub.

Noch stärker steigt das Interesse an Sedona in den USA. Die Stadt in Arizona belegt mit 55 Prozent Plus Platz vier. Ihre gewaltigen roten Felsformationen, spektakulären Wanderwege und Wellnessangebote machen sie zum Sehnsuchtsort für Naturliebhaber.

Diese 3 Reiseziele boomen besonders

Die Top drei eröffnet Punta del Este in Uruguay mit einem Suchplus von 65 Prozent. Der mondäne Badeort wird gerne als Riviera Südamerikas bezeichnet und lockt mit Atlantikstränden, Kunst und angesagten Restaurants. Auf Platz zwei überrascht Hyogo in Japan (+95 Prozent). Die Präfektur rund um Kobe begeistert mit historischen Burgen, beeindruckenden Berglandschaften und traditionellen heißen Quellen. Perfekt für alle, die Japan abseits der bekannten Metropolen erleben möchten.

Der unangefochtene Spitzenreiter ist jedoch South Lake Tahoe in den USA. Mit einem unglaublichen Suchplus von 195 Prozent lässt die Region am Lake Tahoe alle anderen weit hinter sich. Im Winter verwandelt sich die Berglandschaft in ein Skiparadies, im Sommer locken glasklares Wasser, Kajaktouren und Stand-up-Paddling.