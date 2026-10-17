i Erdäpfelgulasch: In ihrem Erstling "Frag die Oma - das Kochbuch" kocht Renate Kaufmann auch Wiener Klassiker. Kevin Ilse "Frag die Oma" Erdäpfelgulasch – so gelingt der Klassiker wie von Oma Wärmend, deftig und herrlich unkompliziert: Insta-Star Renate Kaufmann ("Frag die Oma") verrät ihr Rezept für ein cremiges Erdäpfelgulasch. Von Jochen Dobnik 17.10.2026, 09:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Duft von Erdäpfelgulasch weckt bei vielen Erinnerungen an Omas Küche: an einen großen Topf auf dem Herd, einfache Zutaten und ein Essen, das wärmt und lange satt macht.

Genau für diese bodenständige Art des Kochens steht die Wienerin Renate Kaufmann (71), die mit ihrem Blog "Frag die Oma" bekannt wurde.

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In ihrem ersten gleichnamigen Kochbuch – Untertitel: "Mütter wissen alles, außer eine Oma ist im Raum" (Brandstätter Verlag) – sammelt die vierfache Großmutter traditionelle österreichische Gerichte und bewahrt bewährte Küchentricks für die nächste Generation.

Dazu gehört auch ihr pikantes Erdäpfelgulasch, das mit Rauchwurst, Speck und Paprika kräftig abgeschmeckt wird.

Erdäpfelgulasch

Zutaten 1 kg Erdäpfel / Kartoffeln

400 g Zwiebeln

1 roter Paprika

50 g Speckwürfel

3 EL Rapsöl

1 EL edelsüßer Paprika

4 große, zerdrückte Knoblauchzehen

1 TL Essig

500 ml Suppe oder Wasser mit Suppenpulver

1 EL doppelt konzentriertes Tomatenmark

1 TL Kümmelpulver

1 TL Majoran

Salz

Pfeffer

300 g Rauchwurst

5 EL Obers

Zubereitung

Die Erdäpfel schälen und vierteln. Zwiebeln und roten Paprika klein würfeln. Anschließend Speck und Zwiebeln in Öl bei niedriger Hitze langsam goldbraun anrösten. Die Paprikawürfel, das Paprikapulver und den Knoblauch dazugeben und kurz unterrühren.

Mit Essig ablöschen, die Suppe zugießen und alles mit Tomatenmark, Kümmel, Majoran, Salz und Pfeffer abschmecken. Nun die Erdäpfel in den Topf geben und das Gulasch einmal aufkochen lassen. Danach die Temperatur reduzieren und die Erdäpfel bei sanfter Hitze weiterköcheln.

Die Rauchwurst in Scheiben oder Würfel schneiden und nach etwa 10 Minuten Kochzeit hinzufügen. Anschließend so lange weitergaren, bis die Erdäpfel weich sind. Zum Schluss das Obers einrühren und das Erdäpfelgulasch noch einmal abschmecken. Danach kann sofort aufgetischt werden. Renate Kaufmann ist allerdings überzeugt, dass es am nächsten Tag sogar noch besser schmeckt.

Omas Tipp: Soll die Sauce besonders dick werden, kannst du während der letzten 5 Minuten einen rohen Erdapfel direkt in das Gulasch reiben. Die enthaltene Stärke sorgt für eine cremige Konsistenz und einen schönen Glanz. Noch kräftiger wird der Geschmack, wenn eine Räucherspeckschwarte mitgekocht wird. Dazu passt ein frisches Salzstangerl.