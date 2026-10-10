Linsen-Hackfleisch-Tarte: So schmeckt die Levante-Küche

Mit seiner orientalischen Hackfleisch-Tarte bringt TV-Koch Tarik Rose die Küche der Levante auf den Teller. Faschiertes, Linsen und Sesam bilden die Grundlage für ein herzhaftes Gericht, das vertraute Zutaten auf eine neue Art miteinander verbindet.

Das Rezept stammt aus seinem Buch "Levante Genuss für ein gesundes, langes Leben" (EMF Verlag). Darin vereint der Küchenchef in 60 Gerichten die überlieferte Kochtradition des östlichen Mittelmeerraums mit modernen Ansätzen einer ausgewogenen Ernährung.

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EMF Verlag

Hülsenfrüchte wie Kichererbsen und Linsen, frische Kräuter sowie unterschiedliche Gemüsesorten spielen dabei eine zentrale Rolle. Zu den Rezepten gehört neben der Tarte auch Crunchy Melanzani mit Tomatenmarmelade.

Vom Sportler zum Spitzenkoch

Rose beschäftigt sich schon lange mit der Verbindung von Genuss und Ernährung. Der frühere Leistungssportler arbeitete sich vom Tellerwäscher und Pizzabäcker bis zum Küchenchef, Restaurantbesitzer und Fernsehkoch hoch.

Heute steht er unter anderem in seinem Hamburger Restaurant "Engel" am Herd, ist in der NDR-Sendung "Iss besser!" zu sehen und wirkt als Juror bei der "Küchenschlacht" mit. Bei der orientalischen Hackfleisch-Tarte zeigt er, wie sich seine Vorliebe für ehrliches Essen mit den Zutaten der Levante-Küche verbinden lässt.

Orientalische Hackfleisch-Linsen-Tarte mit Sesam

Zutaten (für 4-6 Portionen) 250 g Linsen (Berglinsen)

2 Zwiebeln

2–3 Knoblauchzehen

Olivenöl

ca. 1 kg Rinder oder Lammfaschiertes / -hackfleisch

Saft und Abrieb von 2 Bio- Zitronen

3 TL Paprikapulver, edelsüß

1–2 TL Kreuzkümmelpulver

Salz

Chiliflocken nach Geschmack

1 EL Tomatenmark

1 Bund glatte Petersilie

Pfeffer

250 g griechischer Joghurt

2 EL Tahini

1 Knoblauchzehe, gerieben

1–2 TL Sumach

gerösteter Sesam zum Bestreuen

Longevity-Tipp: Die Ballaststoffe der Linsen und ihre komplexen Kohlenhydrate stabilisieren den Blutzuckerspiegel. Sie sind eine hervorragende pflanzliche Proteinquelle

Die Linsen in ungesalzenem Wasser weich kochen. Wer es knuspriger mag, kann die Linsen anschließend kurz bei 180 °C Ober-/Unterhitze im Ofen rösten. Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen, fein würfeln und in etwas Olivenöl anbraten.

Einen Teil der Mischung mit den Linsen in einen Standmixer geben oder mit einem Pürierstab pürieren.

Die pürierte Masse mit einem Drittel des Hackfleischs, Zitronensaft und -abrieb, 1 TL Paprikapulver, etwas Kreuzkümmel, 2–3 EL Olivenöl, Salz und Chiliflocken vermengen und abschmecken.