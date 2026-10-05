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Heiße Maroni: Das ideale Rezept für den Herbst- und Winter-Blues.
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Sturm-und-Kastanien-Zeit

Heiße Maroni aus dem Airfryer – so gelingen sie perfekt

In vielen Buschenschenken beginnt jetzt die Sturm-und-Kastanien-Zeit. So machst du dir heiße Maroni im Airfryer – einfach und schnell.
Jochen Dobnik
Von Jochen Dobnik
05.10.2026, 17:26
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Heiße Maroni und ein Glas Sturm gehören für viele zu den schönsten Seiten des Herbstes. Der süßlich-nussige Duft erinnert an Marktstände, kühle Abende und die ersten gemütlichen Stunden daheim.

Üblicherweise werden die Esskastanien im Backrohr oder in der Pfanne geröstet – sie lassen sich jedoch ebenso unkompliziert im Airfryer zubereiten.

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Maroni aus Ofen oder Topf? So schmecken sie am besten

Vor dem Rösten wird die Schale kreuzweise eingeschnitten. Durch die zirkulierende Heißluft garen die Maroni anschließend gleichmäßig, ohne dass dafür das große Backrohr aufgeheizt werden muss. Am besten schält man sie noch warm, denn dann lassen sich Schale und Samenhaut leichter entfernen.

    Heiße Maroni aus dem Airfryer

    Zutaten

    • 500 g Marone(n) / Maroni
    • 100 ml Wasser

    Zubereitung

    Die Maroni auf der gewölbten Seite einschneiden, in eine Schale mit lauwarmen Wasser geben und 1 Std. stehen lassen.

    Den Airfryer mit 200 °C für 5 Minuten vorheizen.

    Danach knapp 100 ml Wasser (den Boden bedecken) in die Auffangschale des Airfryers geben und die Maroni in den Korb legen.

    Bei 200 °C ca. 18 - 25 Minuten garen, je nach Größe der Maronen.

    Herausholen, schälen und genießen.

    dob,05.10.2026, 17:26
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