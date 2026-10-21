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Laimer gegen Arsenal
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Reuters
Champions-League-Liveticker

Laimers Bayern melden sich gegen Arsenal zurück

ÖFB-Star Konrad Laimer spielt mit Bayern gegen den FC Arsenal. Real Madrid ist gegen Leipzig klarer Favorit. Die Konferenz im Liveticker.
Von Sport Heute
21.10.2026, 20:25
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red, Akt. 21.10.2026, 21:37, 21.10.2026, 20:25

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