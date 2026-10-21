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Leroy Sane
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Champions-League-Liveticker

United-Fehlstart in Como, Gala-Blitzführung wieder weg

Manchester United gastiert bei Starkregen in Como, Lille empfängt Galatasaray Istanbul. Die frühen Partien der Champions League im Liveticker.
Von Sport Heute
21.10.2026, 18:48
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red, Akt. 21.10.2026, 18:52, 21.10.2026, 18:48

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