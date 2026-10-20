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Carney Chukwuemeka
Carney Chukwuemeka
IMAGO/HMB-Media
Champions-League-Liveticker

ÖFB-Star Chukwuemeka jetzt mit Dortmund im Einsatz

Borussia Dortmund ist im Champions-League-Spiel bei Sabah FC haushoher Favorit. ÖFB-Star Carney Chukwuemeka steht in der Startelf. Der Liveticker.
Von Sport Heute
20.10.2026, 17:55
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red, 20.10.2026, 17:55
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