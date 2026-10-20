i Carney Chukwuemeka IMAGO/HMB-Media

Champions-League-Liveticker

ÖFB-Star Chukwuemeka jetzt mit Dortmund im Einsatz

Borussia Dortmund ist im Champions-League-Spiel bei Sabah FC haushoher Favorit. ÖFB-Star Carney Chukwuemeka steht in der Startelf. Der Liveticker.