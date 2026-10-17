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Die Austria muss in Ried bestehen.
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"Heute"-Ticker

Live ab 19:30 Uhr: Austria will Krise in Ried beenden

Die Wiener Austria steckt in einer Krise. Die Veilchen wollen diese gegen Ried beenden. Wir tickern das Spiel live.
Von Sport Heute
17.10.2026, 08:46
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red, 17.10.2026, 08:46
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