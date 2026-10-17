Startseite
Leo Querfeld im Einsatz gegen den BVB.
Leo Querfeld im Einsatz gegen den BVB.
IMAGO/DeFodi Images
"Heute"-Ticker

Live ab 15:30 Uhr: Dortmund ist in Berlin gefordert

Die Konferenz in der deutschen Bundesliga steht an. Unter anderem ist Borussia Dortmund gegen Union Berlin gefordert. Wir tickern live.
Von Sport Heute
17.10.2026, 08:33
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
red, 17.10.2026, 08:33
Mehr zum Thema
Borussia Dortmund Berlin Fussball Deutsche Bundesliga

Weiterlesen

Weitere Storys
Live Newsticker
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote