i Eintracht-Frankfurt-Trainer Adi Hütter. IMAGO/Jan Huebner

"Heute"-Ticker

Live ab 20.30 Uhr: Hütter kämpft gegen die Krise

Adi Hütter und Eintracht Frankfurt stehen gehörig unter Druck. Zum Start der sechsten Bundesliga-Runde geht es gegen Köln. Wir tickern live.