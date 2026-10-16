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Eintracht-Frankfurt-Trainer Adi Hütter.
Eintracht-Frankfurt-Trainer Adi Hütter.
IMAGO/Jan Huebner
"Heute"-Ticker

Live ab 20.30 Uhr: Hütter kämpft gegen die Krise

Adi Hütter und Eintracht Frankfurt stehen gehörig unter Druck. Zum Start der sechsten Bundesliga-Runde geht es gegen Köln. Wir tickern live.
Von Sport Heute
16.10.2026, 15:06
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red, 16.10.2026, 15:06
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