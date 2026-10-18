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Salzburg-Jubel nach dem raschen Tabakovic-Treffer
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LIVE: Salzburg drängt nach Blitzstart auf das 2:0

Salzburg trifft in der neunten Bundesliga-Runde auf Altach. Gewinnen die "Bullen", liegen sie nur drei Zähler hinter Spitzenreiter Rapid.
Von Sport Heute
18.10.2026, 13:30
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red, Akt. 18.10.2026, 15:05, 18.10.2026, 13:30
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