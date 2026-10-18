i Salzburg-Jubel nach dem raschen Tabakovic-Treffer GEPA pictures

"Heute"-Ticker

LIVE: Salzburg drängt nach Blitzstart auf das 2:0

Salzburg trifft in der neunten Bundesliga-Runde auf Altach. Gewinnen die "Bullen", liegen sie nur drei Zähler hinter Spitzenreiter Rapid.