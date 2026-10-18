i Der GAK und Sturm kreuzen zum 204. Mal die Klingen. GEPA pictures

"Heute"-Ticker

Jetzt LIVE: GAK will Sturm im Graz-Derby ärgern

Derby-Time in Graz! Sturm und der GAK liefern einander in der ausverkauften Liebenauer Arena ein emotionales Duell. Die "Blackies" sind Favorit.