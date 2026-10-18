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Der GAK und Sturm kreuzen zum 204. Mal die Klingen.
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Jetzt LIVE: GAK will Sturm im Graz-Derby ärgern

Derby-Time in Graz! Sturm und der GAK liefern einander in der ausverkauften Liebenauer Arena ein emotionales Duell. Die "Blackies" sind Favorit.
Von Sport Heute
18.10.2026, 14:35
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red, 18.10.2026, 14:35
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