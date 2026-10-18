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WAC im Duell mit der WSG Tirol
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Jetzt LIVE: WAC scheitert gegen Tirol an der Stange

Der WAC liegt vor der neunten Runde auf dem letzten Platz. Mit einem Heimsieg gegen die WSG Tirol wollen die Kärntner aus dem Keller klettern.
Von Sport Heute
18.10.2026, 14:22
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red, Akt. 18.10.2026, 14:55, 18.10.2026, 14:22
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