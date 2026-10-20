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Lamine Yamal und Nuno Mendes.
Lamine Yamal und Nuno Mendes.
IMAGO/ZUMA Press Wire
"Heute"-Ticker

Live ab 21 Uhr: Paris im Spitzenduell gegen Barcelona

In Paris geht es heute rund! PSG trifft im Champions-League-Hit auf den FC Barcelona. Wir tickern live.
Von Sport Heute
20.10.2026, 07:52
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red, 20.10.2026, 07:52
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