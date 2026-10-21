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Ab 21 Uhr live: Der LASK ist in Lissabon gefordert

Am dritten Spieltag der Champions League möchte der LASK gegen Sporting Lissabon die ersten Punkte holen. Wir tickern das Spiel live.
Von Sport Heute
21.10.2026, 07:26
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red, Akt. 21.10.2026, 07:28, 21.10.2026, 07:26
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