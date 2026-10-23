i Ein Skiurlaub muss kein Vermögen kosten. iStock/nikolay100 (Symbolbild) Skigebiete im Preis-Check Ranking: Das sind die 10 billigsten Skiorte in Europa Du liebst Skifahren, aber die hohen Preise verderben dir die Freude? Diese zehn Skigebiete könnten dein Geldbörserl schonen. Von Heute Life 23.10.2026, 13:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du stehst am Gipfel, die Sonne glitzert auf dem Schnee und vor dir liegt eine frisch präparierte Piste. Eigentlich könnte der Winterurlaub kaum schöner sein – wäre da nicht der Blick aufs Konto. Denn spätestens beim Kauf des Skipasses vergeht so manchem die gute Laune.

Doch wer sagt eigentlich, dass ein Skiurlaub ein kleines Vermögen kosten muss? Das Reisemagazin "Time Out" hat zehn europäische Skigebiete zusammengestellt, in denen Wintersport vergleichsweise preiswert möglich ist – und einige davon dürften dich überraschen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hier kostet ein Skitag besonders wenig

Wer beim Skifahren vor allem aufs Geld schaut, sollte einen Blick nach Südosteuropa werfen. Im montenegrinischen Kolašin warten rund 45 Pistenkilometer. Eine Tageskarte kostete in der Saison 2025/26 gerade einmal 15 Euro, sieben Tage schlugen mit 80 Euro zu Buche.

Auch Babin Do in Bosnien und Herzegowina ist ein echter Spartipp. Das Skigebiet am Berg Bjelašnica, wo bereits 1984 olympische Wettbewerbe stattfanden, bietet 14,3 Pistenkilometer. Für die Saison 2026/27 nennt "Time Out" Tageskarten um 33 Euro für Erwachsene.

In Poiana Brașov in Rumänien lässt sich der Pistenspaß mit einem Besuch der historischen Stadt Brașov verbinden. Eine Tageskarte kostete 2025/26 umgerechnet rund 48 Euro.

Von Bulgarien bis Spanien

Im bulgarischen Borovets erwarten dich 58 Pistenkilometer im Rila-Gebirge. Das Skigebiet ist besonders für Anfänger und Fortgeschrittene interessant. Ein Saisonpass für 2026/27 wird ab 1.020 Euro angeboten. Noch ungewöhnlicher klingt Skiurlaub in Spanien. Doch die Sierra Nevada bei Granada bietet nicht nur abwechslungsreiche Abfahrten, sondern auch reichlich Sonne. Ein Zehn-Tages-Pass kostet im Vorverkauf für 2026/27 laut "Time Out" 488 Euro.

Auch Arinsal im Zwergstaat Andorra gehört zur Auswahl. Hier locken 63 Pistenkilometer und lebhaftes Après-Ski. Siebentägige Reisepakete inklusive Unterkunft werden ab 617 Pfund pro Person angeboten.

Auch die Alpen haben günstigere Alternativen

Wer lieber in Italien bleibt, findet in San Vito di Cadore nahe Cortina d’Ampezzo ein familienfreundliches Skigebiet mit rund 20 Pistenkilometern. Ein Wochenendpass kostete in der Vorsaison 37,50 Euro. Deutlich größer ist Livigno mit mehr als 115 Pistenkilometern. Für einen Wochenskipass in der Hochsaison 2026/27 nennt "Time Out" 406,50 Euro.

In Frankreich bietet Les Menuires Zugang zum riesigen Skiverbund Les 3 Vallées. Ein Sechs-Tages-Pass kostet 2026/27 421 Euro. Ein Schnäppchen ist das zwar nicht, dafür warten mit dem passenden Pass rund 600 Pistenkilometer.

Komplettiert wird die Auswahl von Jasná in der Slowakei. Rund 50 Pistenkilometer, abwechslungsreiche Abfahrten und vergleichsweise preiswerte Unterkünfte machen das Gebiet zu einer interessanten Alternative.

Wo sparst du wirklich?

Besonders günstig sind laut den genannten Skipasspreisen Kolašin und Babin Do. Wer hingegen möglichst viele Pistenkilometer möchte, könnte in Livigno oder Les Menuires glücklicher werden. Wichtig ist allerdings: Die genannten Preise stammen teils aus unterschiedlichen Saisonen und beziehen sich auf Tages-, Mehrtages- oder Saisonkarten beziehungsweise Reisepakete. Sie lassen sich deshalb nicht direkt vergleichen.