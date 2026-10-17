Alarm im Nato-Gebiet – Kampfjets schießen Drohnen ab

Zwei Drohnen haben am Samstagabend einen Einsatz der rumänischen Luftwaffe ausgelöst. F-16-Kampfjets stiegen auf und schossen beide Flugobjekte über den Hoheitsgewässern des Nato-Landes ab. Woher die Drohnen kamen, ist bislang unklar.
Nach Angaben des Verteidigungsministeriums hatten Radarsysteme gegen 17.43 Uhr mehrere verdächtige Flugobjekte rund 120 Kilometer östlich der ukrainischen Schlangeninsel im Schwarzen Meer erfasst. Diese bewegten sich Richtung Südwesten. Daraufhin starteten zwei Kampfjets vom Stützpunkt Borcea.
Um 18.01 Uhr wurde die erste Drohne abgeschossen, vier Minuten später die zweite. Zur Herkunft der Fluggeräte machte das Ministerium keine Angaben.
Rumänien war in den vergangenen Monaten wiederholt von Luftraumverletzungen betroffen. Mehrfach stürzten Drohnen auf dem Gebiet des Nato-Staates ab, einige explodierten dabei.
Ähnliche Vorfälle meldete zuletzt Moldau, wo ebenfalls Drohnen und Trümmerteile gefunden wurden. Polen wiederum versetzte wegen russischer Angriffe auf die Westukraine mehrfach seine Luftabwehr und Kampfjets in Bereitschaft.
Das Land verschärfte zudem seine Gesetze: Künftig dürfen Piloten verdächtige Flugobjekte auch ohne direkten Sichtkontakt beschießen, wenn mehrere Daten auf eine feindliche Bedrohung hindeuten.