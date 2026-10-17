i Zwei F-16-Kampfjets haben am Samstag zwei Drohnen über dem Schwarzen Meer abgeschossen. (Symbolbild) Sjoerd van der Wal Herkunft bislang unklar Alarm im Nato-Gebiet – Kampfjets schießen Drohnen ab Drohnenalarm im Nato-Land Rumänien! Zwei F-16-Kampfjets haben am Samstag zwei Drohnen über dem Schwarzen Meer abgeschossen. Ihre Herkunft ist unklar. Von Newsdesk Heute 17.10.2026, 20:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Drohnen haben am Samstagabend einen Einsatz der rumänischen Luftwaffe ausgelöst. F-16-Kampfjets stiegen auf und schossen beide Flugobjekte über den Hoheitsgewässern des Nato-Landes ab. Woher die Drohnen kamen, ist bislang unklar.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums hatten Radarsysteme gegen 17.43 Uhr mehrere verdächtige Flugobjekte rund 120 Kilometer östlich der ukrainischen Schlangeninsel im Schwarzen Meer erfasst. Diese bewegten sich Richtung Südwesten. Daraufhin starteten zwei Kampfjets vom Stützpunkt Borcea.

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Drohnen binnen Minuten abgeschossen

Um 18.01 Uhr wurde die erste Drohne abgeschossen, vier Minuten später die zweite. Zur Herkunft der Fluggeräte machte das Ministerium keine Angaben.

Rumänien war in den vergangenen Monaten wiederholt von Luftraumverletzungen betroffen. Mehrfach stürzten Drohnen auf dem Gebiet des Nato-Staates ab, einige explodierten dabei.

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Auch Nachbarländer in Alarmbereitschaft

Ähnliche Vorfälle meldete zuletzt Moldau, wo ebenfalls Drohnen und Trümmerteile gefunden wurden. Polen wiederum versetzte wegen russischer Angriffe auf die Westukraine mehrfach seine Luftabwehr und Kampfjets in Bereitschaft.

Das Land verschärfte zudem seine Gesetze: Künftig dürfen Piloten verdächtige Flugobjekte auch ohne direkten Sichtkontakt beschießen, wenn mehrere Daten auf eine feindliche Bedrohung hindeuten.