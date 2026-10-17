i Die Rumänen waren mit einem Rolls-Royce voller Bargeld unterwegs. iStock / Wirestock Von Polizei gestoppt Rolls-Royce voller Geld! Männer in Erklärungsnot Luxuswagen, dicke Geldbündel und eine kuriose Erklärung! Bei einer Kontrolle in Italien entdeckten Beamte 100.000 Euro in einem Rolls-Royce. Von Newsdesk Heute 17.10.2026, 14:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Luxusauto mit rumänischem Kennzeichen, zwei Männer und jede Menge Bargeld! Bei einer Kontrolle in Norditalien machten Beamte der Finanzpolizei einen ungewöhnlichen Fund.

In einem Rolls-Royce entdeckten sie Geldbündel im Gesamtwert von 100.000 Euro. Weil die Insassen die vorgeschriebenen Nachweise nicht vorlegen konnten, wurde ein Großteil des Geldes beschlagnahmt.

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Der Vorfall ereignete sich vor wenigen Tagen bei Palmanova in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien, unweit der österreichischen Grenze.

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Geldbündel im Luxuswagen entdeckt

Beamte der italienischen Finanzpolizei hatten den Rolls-Royce im Rahmen einer Kontrolle angehalten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stießen sie auf zahlreiche Geldscheine.

Wie die "Kleine Zeitung" unter Berufung auf die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet, handelte es sich um Bündel mit 50- und 100-Euro-Noten. Als die Polizisten das Bargeld zählten, stand die gewaltige Summe fest: 100.000 Euro befanden sich im Fahrzeug.

Männer wollten angeblich Kunst kaufen

Die beiden rumänischen Staatsbürger wurden daraufhin zu ihrer Reise und der Herkunft des Geldes befragt. Sie erklärten, dass sie aus Rumänien gekommen seien und mit dem Bargeld Kunstwerke im Auftrag eines Landsmannes kaufen wollten.

Allerdings konnten sie weder die erforderliche Bargeldanmeldung noch entsprechende Unterlagen zu dem geplanten Kunstgeschäft vorweisen. Das hatte für die beiden Männer unmittelbare finanzielle Konsequenzen.

63.000 Euro sofort beschlagnahmt

In Italien müssen Bargeldbeträge ab 10.000 Euro bei der Ein- oder Ausreise angemeldet werden. Mitführen darf man auch größere Summen – entscheidend ist, dass die vorgeschriebene Meldung erfolgt.

Weil die beiden Insassen keinen entsprechenden Nachweis vorlegen konnten, griffen die Beamten ein. 63.000 Euro wurden im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens beschlagnahmt. Das Geld bleibt vorerst bei den Behörden.

Dem Fahrer und seinem Begleiter verblieben damit von den ursprünglich 100.000 Euro nur noch 37.000 Euro. Ob das Bargeld tatsächlich für einen Kunstkauf bestimmt war, ist bislang nicht geklärt.