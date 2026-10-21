i Was früher schon gut funktioniert hat, kann nach Jahren noch mehr Kraft und Gefühl mitbringen: Eine alte Liebe, die ihr Revival feiert. iStock Kolumne LiebesLeben Zurück auf Anfang: Warum alte Liebe echt nicht rostet Ehemalige Paare, die Jahre später ein Liebescomeback feiern, bauen ihre neue Beziehung auf einer überraschend soliden Basis auf. Von Sandra Kartik 21.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit dem letzten Treffen sind Jahre vergangen. Und doch macht man nahtlos dort weiter, wo man aufgehört hat. Es gibt eine Form der Vertrautheit, die Zeit nicht verwischen kann.

Das zeigt sich bei Klassentreffen, wenn dieselben Menschen von früher super oder eben mühsam findet. Ganz besonders ist es, wenn man einer alten Liebe in die Arme läuft und plötzlich wieder die Funken fliegen, nach all der Zeit. So wie bei M.

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Der Mann, mit dem sie als Studentin zusammen war, ist ins Ausland gegangen. Jeder lebte sein Leben, heiratete jemand anderen, bekam ein Kind. Der Kontakt ist jedoch nie ganz abgebrochen. 20 Jahre später haben sie sich überraschend wiedergefunden und feiern nun das Comeback ihrer alten Liebe, die sowas von nicht gerostet ist. Im Gegenteil, es ist noch viel besser. Das Schöne: Man muss dem anderen wenig erklären, weil man eine gemeinsame Vergangenheit hat und zusammen "groß geworden" ist. Dadurch fühlt sich alles auch so vertraut an, beschreibt M. den Zauber der amourösen Wiedervereinigung. Gerade in den Vierzigern, wenn langjährige Ehen und Beziehungen zu Ende gehen, kann eine Begegnung aus der Vergangenheit die schönste Gegenwart mit sich bringen.