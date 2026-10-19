i Sorge um Jalen Hurts IMAGO/Pro Sports Images Klub ließ ihn spielen Blutgerinnsel in der Lunge! NFL-Star droht Saison-Aus Sorge um Jalen Hurts. Beim Quarterback der Philadelphia Eagles wurden eine tiefe Venenthrombose und beidseitige Lungenembolien diagnostiziert. Von Sport Heute 19.10.2026, 21:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock für die Philadelphia Eagles! Der Super-Bowl-Champion von 2025 muss um seinen Quarterback Jalen Hurts bangen. Wie das NFL-Team mitteilte, hat sich beim 28-Jährigen ein Blutgerinnsel aus der Wade bis in die Lunge ausgebreitet. Ob er in dieser Saison noch einmal spielen kann, ist ungewiss.

Hurts ist laut den Eagles klinisch stabil und hat keine signifikanten funktionellen Einschränkungen. Er wird mit Blutverdünnern behandelt. Solange er diese Medikamente einnehmen muss, sind Footballspiele und Kontakttraining aber tabu.

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Nach Wadenverletzung nach London gereist

Begonnen hatte alles vor zwei Wochen im Spiel gegen die Los Angeles Rams. Ein Gegenspieler traf Hurts mit dem Stollenschuh an der Wade. Danach reiste der Quarterback mit seinem Team zum Duell mit den Jacksonville Jaguars nach London. Dort wurde laut den Eagles vor der Partie ein Blutgerinnsel in der Wade entdeckt.

Laut ESPN blieb Hurts am Morgen des Spieltags bis vier Uhr in einem Londoner Krankenhaus. Er habe die Nacht nicht geschlafen, weil ihm gesagt worden sei, Schlafen berge wegen des Blutgerinnsels gesundheitliche Risiken. Die Teamärzte gaben ihm dennoch die Freigabe für das Spiel. Bei der 17:19-Niederlage warf er 40 Pässe.

Weiterer Check brachte Gewissheit

Zurück in Philadelphia wurde Hurts behandelt, am vergangenen Mittwoch nahm er auch am Training teil. Bei einer weiteren Untersuchung stellten die Ärzte jedoch fest, dass sich das kleine Blutgerinnsel bewegt hatte. Die Eagles setzten ihren Spielmacher daraufhin auf die Verletztenliste. Gegen die Carolina Panthers fehlte er am Sonntag bereits.

Trotz der ungewissen Rückkehr aufs Spielfeld zeigt sich sein Team zuversichtlich. "Die Prognose ist sehr gut und wir erwarten eine vollständige Genesung", teilten die Eagles mit.