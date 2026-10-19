i Tagger zeigte sich in Osaka in guter Form. GEPA Pictures Nach drei Pleiten Tennis-Ass Tagger meldet sich stark zurück Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger feiert in Japan einen Auftaktsieg. Die Osttirolerin besiegt Ljudmila Samsonowa klar mit 6:3, 6:3 Von Sport Heute 19.10.2026, 07:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger ist zurück auf der Siegerstraße!

Die 18-jährige Osttirolerin feierte beim WTA-250-Turnier in Osaka einen beeindruckenden Auftaktsieg. Gegen die an Nummer fünf gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa ließ die Österreicherin nichts anbrennen und setzte sich souverän mit 6:3 und 6:3 durch.

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Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gelang Tagger damit ein wichtiger Sieg. Ihre Gegnerin stand 2023 noch auf Platz zwölf der Weltrangliste und hat bereits fünf WTA-Titel gewonnen.

Von Beginn an präsentierte sich die aktuelle Nummer 57 der Weltrangliste in starker Form. Tagger dominierte mit ihrem Aufschlag, blieb in den entscheidenden Momenten cool.

Die Osttirolerin musste während der gesamten Partie kein einziges Aufschlagspiel abgeben. Nach nur einer Stunde und 13 Minuten verwandelte sie ihren Matchball und fixierte damit den Einzug ins Achtelfinale.

Für die junge Österreicherin ist es ein wertvoller Erfolg. Samsonowa, aktuell die Nummer 43 der Welt, zählt zu den erfahrenen Spielerinnen auf der WTA-Tour.

Im Achtelfinale wartet auf Tagger entweder die Tschechin Tereza Valentova (WTA 88.) oder die Chinesin Zhang Shuai (WTA 85.).

Sollte Tagger auch ihre nächste Partie gewinnen, könnte es im Viertelfinale zum nächsten großen Duell kommen. Dort würde mit der topgesetzten Chinesin Ann Li eine besonders schwierige Aufgabe auf die Österreicherin warten.

Auch die Qualifkantin Sinja Kraus steht im Achtelfinale. Die Wienerin profitierte von der Aufgabe ihrer Gegnerin Caty McNally beim Stand von 6:4 3:1. Kraus trifft nun auf Talia Gibson (Aus) oder Harriet Dart (GB).