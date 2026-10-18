Startseite Sport Mix
Daniel Dubois gegen Fabio Wardley
Daniel Dubois gegen Fabio Wardley
Reuters
Box-Spektakel in London

Schwergewichts-Weltmeister durch K.o. nach 17 Sekunden

Daniel Dubois bleibt Weltmeister im Schwergewicht. Der Brite schickt seinen Gegner schon nach 17 Sekunden auf die Bretter.
Von Sport Heute
18.10.2026, 11:55
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Box-Spektakel in London! Daniel Dubois hat seinen WBO-Weltmeistertitel im Schwergewicht eindrucksvoll verteidigt. Im britischen Duell gegen Fabio Wardley machte der Champion kurzen Prozess und beendete den Rückkampf bereits in der zweiten Runde.

Box-Hammer! Österreich-Stars fordern Weltelite

Dabei setzte Dubois von Beginn an ein Ausrufezeichen. Gerade einmal 17 Sekunden waren vergangen, als Wardley zum ersten Mal zu Boden ging. Der Herausforderer geriet damit schon in der Anfangsphase massiv unter Druck.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Jetzt zum "Heute"- Sport -Newsletter anmelden

Jeden Morgen, kostenlos und jederzeit abbestellbar

Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein.

Lange dauerte es nicht, bis der Kampf endgültig vorbei war. In der zweiten Runde brach Ringrichter Steve Gray das Duell ab. Fast gleichzeitig warf Wardleys Trainer Ben Davison das Handtuch, um seinen Schützling vor weiteren Treffern zu schützen.

Box-Sensation! Erster Kroate Schwergewichts-Weltmeister

Beim ersten Aufeinandertreffen im Mai hatte Wardley noch deutlich länger durchgehalten. Damals dauerte es elf Runden, ehe Dubois den Kampf für sich entscheiden konnte. Im Rückkampf ließ der Titelverteidiger seinem drei Jahre jüngeren Gegner hingegen kaum eine Chance.

Für Wardley bedeutet die Niederlage den zweiten Rückschlag seiner Profikarriere. Dubois untermauert mit dem vorzeitigen Sieg dagegen seine Stellung als WBO-Weltmeister in der Königsklasse des Boxsports.

red, 18.10.2026, 11:55
Mehr zum Thema
Boxen Kampfsport

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote