i Daniel Dubois gegen Fabio Wardley Reuters Box-Spektakel in London Schwergewichts-Weltmeister durch K.o. nach 17 Sekunden Daniel Dubois bleibt Weltmeister im Schwergewicht. Der Brite schickt seinen Gegner schon nach 17 Sekunden auf die Bretter. Von Sport Heute 18.10.2026, 11:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Box-Spektakel in London! Daniel Dubois hat seinen WBO-Weltmeistertitel im Schwergewicht eindrucksvoll verteidigt. Im britischen Duell gegen Fabio Wardley machte der Champion kurzen Prozess und beendete den Rückkampf bereits in der zweiten Runde.

Dabei setzte Dubois von Beginn an ein Ausrufezeichen. Gerade einmal 17 Sekunden waren vergangen, als Wardley zum ersten Mal zu Boden ging. Der Herausforderer geriet damit schon in der Anfangsphase massiv unter Druck.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Lange dauerte es nicht, bis der Kampf endgültig vorbei war. In der zweiten Runde brach Ringrichter Steve Gray das Duell ab. Fast gleichzeitig warf Wardleys Trainer Ben Davison das Handtuch, um seinen Schützling vor weiteren Treffern zu schützen.

Beim ersten Aufeinandertreffen im Mai hatte Wardley noch deutlich länger durchgehalten. Damals dauerte es elf Runden, ehe Dubois den Kampf für sich entscheiden konnte. Im Rückkampf ließ der Titelverteidiger seinem drei Jahre jüngeren Gegner hingegen kaum eine Chance.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

Für Wardley bedeutet die Niederlage den zweiten Rückschlag seiner Profikarriere. Dubois untermauert mit dem vorzeitigen Sieg dagegen seine Stellung als WBO-Weltmeister in der Königsklasse des Boxsports.