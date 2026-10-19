i Monfils und Svitolina verkünden ihr Ehe-Aus. IMAGO/PRESSE SPORTS "Schwierigste Wahrheit" Tennis-Traumpaar verkündet emotionales Ehe-Aus Ehe-Aus bei Gael Monfils und Elina Svitolina! Nach fünf Jahren Ehe gehen die Tennis-Stars getrennte Wege. Von Sport Heute 19.10.2026, 10:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Tennis-Traumpaar Gaël Monfils und Elina Svitolina hat ihre Trennung bekannt gegeben.

Nach fünf Jahren Ehe und der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Skaï ist die Liebe zwischen dem französischen Tennis-Star und der Ukrainerin erloschen. In einer emotionalen Botschaft auf Instagram erklärt Svitolina die schwierige Entscheidung.

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Dabei spricht die ehemalige Nummer drei der Welt auch offen über die seelischen Belastungen durch den Krieg in ihrer Heimat Ukraine. Die vergangenen Jahre hätten tiefe Spuren hinterlassen.

"Das ist die schwierigste Wahrheit"

Besonders bewegend sind Svitolinas Worte über das Ende ihrer Ehe. Die 32-Jährige macht deutlich, wie schwer ihr dieser Schritt gefallen ist. "Mit der Zeit habe ich verstanden, dass ich den Weg finden muss, um zu mir selbst zurückzukehren, und dass ich das nicht innerhalb unserer Ehe tun kann", schreibt die Ukrainerin.

Dann folgt ein besonders emotionales Geständnis: "Das ist die schwierigste Wahrheit, der ich je ins Auge blicken musste, und das Schwierigste, das ich je der Person sagen musste, die ich liebe."

Schuldzuweisungen will die Tennis-Spielerin ausdrücklich vermeiden. Sie betont, dass niemand für das Scheitern der Beziehung verantwortlich gemacht werden soll, und bittet darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren.

"Unsere Ehe endet, aber nicht unsere Familie"

Im Mittelpunkt steht für beide weiterhin ihre gemeinsame Tochter Skaï, die im Oktober 2022 zur Welt kam.

"Unsere Ehe endet, aber nicht unsere Familie. Wir werden immer ihre Eltern sein, Seite an Seite, bei jedem Schritt ihres Lebens", versichert Svitolina.

Monfils und Svitolina galten jahrelang als eines der bekanntesten Paare im internationalen Tennis. Seit 2018 waren die beiden zusammen, im Juli 2021 folgte die Hochzeit. Immer wieder unterstützten sie sich gegenseitig bei Turnieren und teilten Einblicke in ihr Familienleben.

Noch im Mai hatte Monfils seiner Ehefrau nach deren Triumph beim Turnier in Rom eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. Er schwärmte von ihrer Stärke, bezeichnete sie als außergewöhnliche Mutter und erklärte, wie stolz er auf sie sei.

Für Monfils fällt das Ehe-Aus in eine Zeit großer Veränderungen. Der Franzose hat seine Tennis-Karriere beendet, wird auch bei seinem Heim-Turnier in Paris-Bercy nicht mehr aufschlagen.

Svitolina hingegen spielt weiterhin auf der WTA-Tour, liegt aktuell in der Weltrangliste auf Rang sechs.