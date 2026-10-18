i Neil Oberleitner und Lucas Miedler Reuters Tennis-Sensation in China "Richtig großes Ding!" Österreicher jubeln über Coup Lucas Miedler und Neil Oberleitner schreiben in Shanghai Tennis-Geschichte. Nach ihrem Sensationssieg träumt das ÖTV-Duo bereits von mehr. Von Sport Heute 18.10.2026, 12:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich hat wieder Masters-Sieger! Lucas Miedler und Neil Oberleitner haben beim ATP-1000-Turnier in Shanghai sensationell den Doppel-Titel geholt. Für beide ist es der bislang größte Erfolg ihrer Karriere – und das bei gerade einmal ihrem zweiten gemeinsamen ATP-Turnier.

"Wir sind überwältigt, wir haben heute unglaublich gespielt", jubelte Oberleitner nach dem Finale. Auch Miedler konnte sein Glück kaum fassen: "Der Titel kommt jetzt aus dem Nichts, aber wir haben an uns geglaubt." Der Triumph sei ein "richtig großes Ding".

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Besonders bemerkenswert: Erst im September hatten die beiden ihre fixe Zusammenarbeit bekannt gegeben. Beim gemeinsamen Debüt in Tokio war noch im Viertelfinale Schluss. Nun stehen sie bereits ganz oben auf dem Siegerpodest eines Masters-Turniers. Als erste Österreicher seit Alexander Peya 2018 in Madrid gelang ihnen dieses Kunststück. Ausgerechnet Peya betreute das Duo in Shanghai.

Die langfristigen Ziele sind bereits gesteckt. Miedler und Oberleitner wollen sich bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles in der Weltspitze etablieren. "Wir haben die Harmonie auf und neben dem Platz. Und wir sind aufgeregt, was noch kommt", erklärte Oberleitner.

Auch ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer ist begeistert. Vor allem die Nervenstärke in den entscheidenden Momenten habe ihn beeindruckt. Dass die beiden das Zeug für die Weltspitze hätten, sei schon beim Davis Cup zu erkennen gewesen. Seine Prognose: Im kommenden Jahr könnte das rot-weiß-rote Doppel für die Konkurrenz richtig gefährlich werden.