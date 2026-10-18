i Sinja Kraus GEPA pictures Erfolgserlebnis in Osaka Tennis-Star Kraus schlägt Australian-Open-Siegerin Sinja Kraus sorgt in Japan für einen Tennis-Coup. Die Wienerin schlägt Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin und steht im Hauptbewerb von Osaka. Von Sport Heute 18.10.2026, 17:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Starker Auftritt von Sinja Kraus! Die 24-jährige Wienerin hat sich beim WTA-250-Turnier in Osaka erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft. Auf dem Weg ins Hauptfeld schaltete sie ausgerechnet eine ehemalige Grand-Slam-Siegerin aus.

In der entscheidenden Qualifikationsrunde bekam es Kraus mit der US-Amerikanerin Sofia Kenin zu tun. Die 27-Jährige hatte 2020 die Australian Open gewonnen und gehörte einst zur absoluten Weltspitze. Davon ließ sich Österreichs Tennis-Hoffnung aber nicht beeindrucken.

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Nach 1:38 Stunden durfte Kraus jubeln. Die in der Qualifikation topgesetzte Wienerin setzte sich mit 7:6 (4) und 6:4 in zwei Sätzen durch und sicherte sich damit einen Platz im Hauptbewerb des Hartplatzturniers.

Für Kraus könnte sich der Erfolg auch in der Weltrangliste auszahlen. Erst vor Kurzem hatte sie mit Platz 75 eine neue persönliche Bestmarke erreicht. Im Live-Ranking liegt sie derzeit auf Rang 76, weitere Siege in Osaka könnten sie auf ein neues Karrierehoch bringen.

Kenin ist hingegen nach schwierigen Jahren weit von ihrer früheren Topform entfernt. Verletzungen und gesundheitliche Probleme warfen die Amerikanerin zurück, aktuell steht sie nur noch auf Platz 125 der Weltrangliste. Für Kraus ist der Sieg dennoch ein weiterer wichtiger Schritt auf ihrem Weg nach oben.