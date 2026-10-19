i Manuel Fettner und Lisa Eder haben geheiratet. Instagram / Manuel Fettner Hochzeit mit Manuel Fettner ÖSV-Skispringerin Lisa Eder heiratet ihren Trainer Skispringerin Lisa Eder (25) und Ex-Olympiasieger Manuel Fettner haben geheiratet. Auf Instagram zeigt sich die Salzburgerin bereits mit neuem Namen. Von Newsdesk Heute 19.10.2026, 10:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst der Rücktritt, dann das überraschende Comeback und jetzt die Traumhochzeit! Für Österreichs Skispringerin Lisa Eder (25) ist 2026 ein Jahr voller Veränderungen. Am Wochenende gab die Salzburgerin ihrem langjährigen Lebensgefährten und Privattrainer Manuel Fettner (41) das Jawort.

Die freudige Nachricht machte das Paar mit Hochzeitsfotos auf Instagram öffentlich. Dabei fällt ein Detail besonders auf: Die 25-Jährige tritt dort bereits unter ihrem neuen Namen Lisa Fettner auf.

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Aus Lisa Eder wird Lisa Fettner

Die Skispringerin aus Leogang und der frühere ÖSV-Adler sind nun offiziell verheiratet. Am Sonntag wurden auf Instagram Fotos von der Hochzeit veröffentlicht.

Für das Paar beginnt damit ein neuer gemeinsamer Lebensabschnitt. Auch sportlich sind die beiden eng miteinander verbunden: Fettner betreut seine Ehefrau mittlerweile als Privattrainer.

Der 41-Jährige gehörte jahrelang zu Österreichs erfolgreichsten Skispringern. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 holte er mit dem österreichischen Team die Goldmedaille.

Nach einer langen Karriere beendete er am Ende der vergangenen Saison seine aktive Laufbahn und wechselte an die Seite von Eder ins Trainerlager.

2026 war für Eder eine Achterbahnfahrt

Die Hochzeit ist der nächste Höhepunkt eines ereignisreichen Jahres für die Salzburgerin.

Sportlich durfte Eder zunächst über ihre ersten Weltcupsiege jubeln. Bei den Olympischen Winterspielen in Predazzo blieb ihr eine Medaille allerdings verwehrt.

Wenig später sorgte sie mit einer völlig unerwarteten Entscheidung für Aufsehen: Die damals 24-Jährige erklärte im April ihren Rücktritt vom Skispringen.

Hintergrund waren Unstimmigkeiten rund um die Einbindung von Manuel Fettner in den Betreuerstab des Österreichischen Skiverbands.

Rücktritt vom Rücktritt am Geburtstag

Das vermeintliche Karriereende sollte allerdings nicht von Dauer sein. Im August fanden die Beteiligten eine Einigung. Ausgerechnet an ihrem 25. Geburtstag verkündete Eder, dass sie ihre Laufbahn doch fortsetzen werde.

Auch beim Material schlug die Salzburgerin einen neuen Weg ein. Sie wechselte die Skimarke und springt mittlerweile auf Van-Deer-Skiern mit Biogena-Aufdruck.

Die Bilder des Tages i ?

Nach den sportlichen Turbulenzen steht nun das private Glück im Mittelpunkt.

Mit der Hochzeit haben Lisa Eder und Manuel Fettner ihre langjährige Beziehung besiegelt. Auf Instagram trägt die Skispringerin bereits den Familiennamen ihres Ehemanns.