i Swiatek (r.) muss eine schwierige Saison vorzeitig beenden. GEPA pictures Verletzungs-Schock Tennis-Superstar muss Saison vorzeitig beenden Bitterer Rückschlag für Iga Swiatek! Die sechsfache Grand-Slam-Siegerin muss ihre Saison wegen einer Oberschenkelverletzung vorzeitig beenden. Von Sport Heute 21.10.2026, 12:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Tennis-Superstar Iga Swiatek ist das Jahr 2026 vorzeitig gelaufen! Die 25-jährige Polin muss wegen einer Oberschenkelblessur eine Zwangspause einlegen und hat ihre Saison bereits beendet.

Damit fällt die Ex-Nummer-1 der Tenniswelt auch für das Turnier im chinesischen Ningbo in dieser Woche aus. Die Absage hat weitreichende Folgen: Swiatek verpasst erstmals seit 2020 die prestigeträchtigen WTA-Finals, bei denen die acht besten Spielerinnen des Jahres um den Titel kämpfen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Absturz in der Weltrangliste

Für die sechsfache Grand-Slam-Siegerin ist es der nächste Rückschlag in einer ohnehin schwierigen Saison. Swiatek, die den Damen-Tennissport über Jahre mitgeprägt hat, liegt in der Weltrangliste mittlerweile nur noch auf Rang neun.

Ihr letzter großer Triumph liegt bereits mehr als ein Jahr zurück. 2025 krönte sich die Polin in Wimbledon zur Siegerin. Seither wartet sie auf ihren nächsten Grand-Slam-Titel.

Statt beim Saisonfinale noch einmal anzugreifen, muss Swiatek nun ihre Verletzung auskurieren. Wann die ehemalige Weltranglistenerste wieder auf den Tennisplatz zurückkehrt, ist noch offen.