i Lilli Tagger darf jubeln. IMAGO/NurPhoto Sieg in Osaka Stark! Tennis-Juwel-Tagger fertigt Tschechin ab Beim WTA-250-Turnier in Osaka kann sich Lilli Tagger souverän in zwei Sätzen gegen die Tschechin Tereza Valentova durchsetzen. Von Sport Heute 21.10.2026, 07:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der nächste Erfolg für Österreichs Tennis-Juwel Lilli Tagger!

Die Osttirolerin kann sich beim WTA-250-Turnier im japanischen Osaka gegen die Tschechin Tereza Valentova (88. in der Weltrangliste) souverän in zwei Sätzen (7:5, 6:3) durchsetzen und damit den Einzug ins Viertelfinale fixieren. Es ist ihr vierter Viertelfinal-Einzug bei einem WTA-Turnier.

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Tagger musste im ersten Satz früh ein Break zum 1:2 aus ihrer Sicht hinnehmen. Sie ließ sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen und konnte in der Folge zum 3:3 im ersten Satz ausgleichen. Später im ersten Satz bewies die 18-Jährige Nervenstärke, als sie beim Stand von 6:5 aus ihrer Sicht der Tschechin den Aufschlag abnehmen und sich den ersten Satz schnappen konnte.

Im zweiten Satz zog die 57. der Weltrangliste das Tempo an und konnte nach einem starken Beginn früh auf 4:1 aus ihrer Sicht stellen. Danach ließ sie nichts mehr anbrennen und konnte den zweiten Satz mit 6:3 für sich entscheiden. Im Viertelfinale trifft sie auf die Siegerin aus dem Duell Ann Li gegen Zeynep Sönmez.

Endstation war es dahingegen leider für Sinja Kraus. Die Österreicherin verlor in Osaka gegen die Australierin Talia Gibson klar in zwei Sätzen mit 2:6, 1:6.