i El Clásico im altehrwürdige Camp Nou. Imago Images El Clásico live Wenn Barcelona und Real die Fußballwelt anhalten Am 25. Oktober steigt im Camp Nou das größte Duell des Weltfußballs und in Österreich ist es live bei DAZN zu sehen. Von Advertorial Heute 20.10.2026, 09:37 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es gibt Fußballspiele und es gibt El Clásico. Wenn der FC Barcelona und Real Madrid aufeinandertreffen, steht für 90 Minuten ein ganzer Kontinent still. Am Sonntag, 25. Oktober 2026, ist es wieder so weit. Um 21 Uhr rollt im Spotify Camp Nou in Barcelona der Ball, und Millionen Fans sitzen vor den Bildschirmen.

Ein mehr als 120 Jahre altes Duell

Die Rivalität zwischen den beiden spanischen Giganten reicht weit zurück. Das erste Duell gab es schon 1902, damals gewann Barcelona mit 3:1. Das erste Liga Duell folgte am 17. Februar 1929, Real Madrid siegte in Barcelona mit 2:1. Seitdem haben sich die beiden Klubs in 264 Pflichtspielen gegenübergestanden.

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Wer die Nase vorne hat, ist Ansichtssache. Nach dem 2:0 von Barcelona im Mai 2026 steht es in der Gesamtbilanz erstmals wieder ausgeglichen: Beide Teams haben jeweils 106 Spiele gewonnen, 52 Mal trennte man sich unentschieden. In der Liga hat Real Madrid mit 80 zu 77 Siegen die Nase knapp vorne, bei den Toren ebenfalls. Real hat in allen Duellen 447 Mal getroffen, Barcelona 438 Mal. So eng ist es in kaum einer anderen Rivalität der Welt.

Der Clásico hat Fußballgeschichte geschrieben Teaserimage-Importer

Legendäre Partien

Der Clásico hat Fußballgeschichte geschrieben. Im Jänner 1994 ließ Barcelona mit einem 5:0 im Camp Nou die Madrilenen schwindelig spielen. 2009 gewann Barcelona mit 6:2 im Bernabéu, 2010 setzte es im Camp Nou ein 5:0 für Real. Unvergessen auch April 2017, als Lionel Messi in der Nachspielzeit zum 3:2 für Barcelona traf und danach sein Trikot in Richtung der Heimfans hielt.

Auch die jüngste Vergangenheit hatte es in sich. In der Saison 2024/25 gewann Barcelona alle drei Duelle, 4:0 in der Liga, 5:2 im Supercup und 3:2 nach Verlängerung im Copa del Rey Finale.

Ballon d'Or

Der Clásico ist auch eine Bühne für die ganz großen Namen, denn schon am Montag, 26. Oktober, wird in London der Ballon d'Or vergeben, die Gala gibt es ebenfalls bei DAZN. Mit Lamine Yamal und Kylian Mbappé gehören zwei der Top Anwärter auf den Goldenen Ball zu den Protagonisten des Clásico. Dazu kommen mit Jude Bellingham, Rodri, Pau Cubarsí, Marc Cucurella und Vinícius Júnior fünf weitere Spieler, die unter den 30 Nominierten stehen. Wer also am Sonntag genau hinschaut, sieht live, wer am Montag um die Krone des besten Spielers der Welt mitspielt.

So siehst du El Clásico in Österreich

Wer dabei sein will, schaut bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt LaLiga in Österreich, und damit auch das Duell zwischen Barcelona und Real Madrid, live und in voller Länge. Der Vorteil liegt auf der Hand. Der Stream funktioniert auf dem Smart TV, dem Tablet, dem Laptop oder dem Smartphone, im Wohnzimmer genauso wie unterwegs. Die aktuellen Abos und Preise finden Sie direkt auf der Seite von DAZN, wo Sie sich in wenigen Minuten anmelden können. Wer jetzt abschließt, ist rechtzeitig für das Spiel am 25. Oktober dabei und kann auch alle anderen Spiele der spanischen Liga verfolgen.

Ein Fußballsonntag der Extraklasse

Der Clásico ist nicht das einzige Highlight dieses Sonntags. Schon um 17:30 Uhr trifft in der deutschen Bundesliga der SC Freiburg auf den FC Bayern München, Erster gegen Dritter, ebenfalls live bei DAZN. So wird der 25. Oktober zum Fußballtag mit Spitzenspiel am Nachmittag und dem Clásico am Abend.

Ein Tipp für den Spieltag: In der Nacht auf Sonntag wird die Uhr eine Stunde zurückgestellt. Damit bleibt am Sonntag genug Zeit, um sich in Ruhe auf den Anpfiff um 21 Uhr vorzubereiten, Snacks inklusive.

El Clásico, FC Barcelona gegen Real Madrid, Sonntag, 25. Oktober 2026, 21 Uhr, live bei DAZN. Jetzt anmelden unter dazn.com